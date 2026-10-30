Caparov: İhlas Holding'in Kazarman santrali iş birliğinin somut örneği

Caparov'dan İhlas Holding'e övgü

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında düzenlenen Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türkiye ev sahipliğinde toplandı. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı toplantıda söz alan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesinin enerji ve yenilenebilir kaynak potansiyeline vurgu yaptı ve İhlas Holding'in yatırımlarına dikkat çekti.

Enerji potansiyeline vurgu:

Caparov, Kırgızistan'ın hidroelektrik enerji kaynaklarının kullanılma oranının sınırlı olduğuna işaret ederek, ülkenin potansiyelinin geniş imkanlar sunduğunu belirtti. Konuşmasında, “Ülkenin hidroelektrik enerji potansiyelinin yalnızca yaklaşık yüzde 15'i kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı ve bu potansiyelin değerlendirilmesinde dış yatırımların önemine vurgu yaptı.

Enerji alanındaki somut bir örnek olarak ise Türk şirketi İhlas Holding'in katılımıyla hayata geçirilen Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi'ni gösterdi. Caparov, bu projenin iki ülke iş birliği açısından model teşkil ettiğini belirterek ilgili yatırımcıları ortak girişimler kurmaya davet etti.

Ekonomik iş birliği ve Tamçı çağrısı:

Caparov, TDT üye ülkeler arasındaki ticaretin son dönemde büyüdüğüne dikkat çekti: 2025 yılında Kırgızistan'ın TDT üyesi ülkelerle ticaret hacminin 3,3 milyar dolar'a ulaştığını ve bunun 2024 yılına kıyasla yüzde 36 artış gösterdiğini kaydetti. Bu verilerin karşılıklı ticaretin daha da artırılması için önemli bir potansiyel sunduğunu vurguladı.

Ortak yatırım projelerinin ve üretim zincirlerinin kurulmasının önemine işaret eden Caparov, özel yasal rejime sahip Tamçı Özel Finans ve Yatırım Bölgesi'ni örnek platform olarak tanımladı ve kardeş ülke iş dünyasını bölgenin potansiyelinden yararlanmaya davet etti.

Caparov, TDT'nin günümüzdeki jeopolitik ve ekonomik dönüşümlere karşı ortak hareket etme gerekliliğine dikkat çekerek, “Bu şartlarda Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemi giderek artmaktadır” dedi. Toplantı kapsamında alınacak kararların Teşkilatın kurumsal kapasitesini güçlendireceğini ve iş birliğini yeni seviyelere taşıyacağını belirtti.

Genel olarak Caparov'un konuşması, Kırgızistan'ın enerji potansiyelini harekete geçirmek için dış yatırımlara açık olduğunu ve İhlas Holding gibi projelerin iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendiren somut örnekler olduğunu ortaya koydu. Cumhurbaşkanı, enerji ve ticaret alanlarında karşılıklı yarara dayalı yeni girişimlere çağrı yaparak toplantıdan beklenen kararların uygulanmasının önemini vurguladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan İhlas Holding'e övgü