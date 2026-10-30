Dolar 49,9424 +0,07%
Euro 55,9817 +0,37%
Bist 10.933,32 -2,08%
Altın Gram 6.425,15 -0,74%
EUR/USD 1,1204 +0,21%
Brent Petrol 113,05 +2,03%
--°

Caparov: İhlas Holding'in Kazarman santrali iş birliğinin somut örneği

Sadır Caparov, TDT zirvesinde İhlas Holding’in Kazarman Hidroelektrik Projesi’ni örnek göstererek enerji yatırımlarına ve ortak girişimlere çağrı yaptı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Caparov: İhlas Holding'in Kazarman santrali iş birliğinin somut örneği

Caparov'dan İhlas Holding'e övgü

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında düzenlenen Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türkiye ev sahipliğinde toplandı. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı toplantıda söz alan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesinin enerji ve yenilenebilir kaynak potansiyeline vurgu yaptı ve İhlas Holding'in yatırımlarına dikkat çekti.

Enerji potansiyeline vurgu:

Caparov, Kırgızistan'ın hidroelektrik enerji kaynaklarının kullanılma oranının sınırlı olduğuna işaret ederek, ülkenin potansiyelinin geniş imkanlar sunduğunu belirtti. Konuşmasında, “Ülkenin hidroelektrik enerji potansiyelinin yalnızca yaklaşık yüzde 15'i kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı ve bu potansiyelin değerlendirilmesinde dış yatırımların önemine vurgu yaptı.

Enerji alanındaki somut bir örnek olarak ise Türk şirketi İhlas Holding'in katılımıyla hayata geçirilen Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi'ni gösterdi. Caparov, bu projenin iki ülke iş birliği açısından model teşkil ettiğini belirterek ilgili yatırımcıları ortak girişimler kurmaya davet etti.

Ekonomik iş birliği ve Tamçı çağrısı:

Caparov, TDT üye ülkeler arasındaki ticaretin son dönemde büyüdüğüne dikkat çekti: 2025 yılında Kırgızistan'ın TDT üyesi ülkelerle ticaret hacminin 3,3 milyar dolar'a ulaştığını ve bunun 2024 yılına kıyasla yüzde 36 artış gösterdiğini kaydetti. Bu verilerin karşılıklı ticaretin daha da artırılması için önemli bir potansiyel sunduğunu vurguladı.

Ortak yatırım projelerinin ve üretim zincirlerinin kurulmasının önemine işaret eden Caparov, özel yasal rejime sahip Tamçı Özel Finans ve Yatırım Bölgesi'ni örnek platform olarak tanımladı ve kardeş ülke iş dünyasını bölgenin potansiyelinden yararlanmaya davet etti.

Caparov, TDT'nin günümüzdeki jeopolitik ve ekonomik dönüşümlere karşı ortak hareket etme gerekliliğine dikkat çekerek, “Bu şartlarda Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemi giderek artmaktadır” dedi. Toplantı kapsamında alınacak kararların Teşkilatın kurumsal kapasitesini güçlendireceğini ve iş birliğini yeni seviyelere taşıyacağını belirtti.

Genel olarak Caparov'un konuşması, Kırgızistan'ın enerji potansiyelini harekete geçirmek için dış yatırımlara açık olduğunu ve İhlas Holding gibi projelerin iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendiren somut örnekler olduğunu ortaya koydu. Cumhurbaşkanı, enerji ve ticaret alanlarında karşılıklı yarara dayalı yeni girişimlere çağrı yaparak toplantıdan beklenen kararların uygulanmasının önemini vurguladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov&#039;dan İhlas Holding&#039;e övgü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan İhlas Holding'e övgü

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Servergazi'ye romatoloji ve endokrinoloji uzmanları atandı, hizmet alanı genişli...
images

Ailelere uyarı: sosyal medyada yaş doğrulama ve ebeveyn sorumluluğu dönemi başlı...
images

Türk devletleri teşkilatı'nda bayrak değişimi: Azimov dönemi başlıyor
images

Genç kaşiflerin fuarı: Bolvadin ve Çay'da TÜBİTAK 4009 coşkusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gece Kızıltepe'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Bayraklı'da yeni yuvada anma: Saygılı depremzede ailelerle buluştu

Uludere'ye yeni deprem gözlem istasyonu: bölgesel takip güçlendiriliyor

Tepebaşı geçidinde yağış zinciri: üç araç birbirine girdi, can kaybı yok

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek