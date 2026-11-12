Rutte: Rusya, Ukrayna'daki aylık kayıplarıyla tarihi karşılaştırmaya girdi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Atlantik Gelecek Forumu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'da son dönemde kaydedilen insan kayıplarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Rutte, ilk verilere göre Rusya'nın Ekim ayındaki kayıplarının 50 bin seviyesini aşmış olabileceğine işaret ederek, bunun tarihsel bir karşılaştırmayı gündeme getirdi.

Oslo'da yapılan uyarılar:

Forumda, HMS Prince of Wales uçak gemisinde gerçekleştirilen oturumda Rutte, NATO müttefiklerinin giderek daha karmaşık bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Rutte, denizlerde İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestliğini sekteye uğrattığını, Karadeniz'de Rusya'nın gemi taşımacılığını hedef aldığını ve gölge filonun faaliyetini sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca Baltık Denizi başta olmak üzere deniz altı kablolarına yönelik tehditlerin görüldüğünü ve Akdeniz'de düzensiz göç ile kaçakçılığın sorun yarattığını söyledi.

Rutte, Rusya'nın Arktik bölgesi ve Uzak Kuzey'deki faaliyetlerini de yakından izlediklerini söyleyerek, Moskova'nın Sovyet döneminden kalan derin su limanlarını yeniden açtığını ve yeni silah sistemlerini devreye soktuğunu ifade etti. Bu bağlamda Çin'in bölgeye artan ilgisi ve enerji, kritik ham madde ile deniz yollarına erişim arayışının güvenlik dinamiklerini etkilediğini vurguladı.

Askeri kayıplar ve stratejik sonuçları:

Rutte, Rusya'nın savaş alanında başarısız olduğunu savunarak, «Rusya, son birkaç ayda her ay ölü ya da ağır yaralı olarak 40 binden fazla asker kaybediyor. Tam 40 bin. ABD, Vietnam'da 14 yılda 56 bin asker kaybetti. Burada ise bir aylık kayıptan söz ediyoruz» dedi. Rutte, Ekim ayına ilişkin ilk verilerin bu sayının 50 bin'in üzerine çıkmış olabileceğine işaret ettiğini söyledi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sivilleri hedef alarak Ukrayna'nın savaşma iradesini kırmaya çalıştığını ekledi.

Rutte ayrıca, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik düşmanca eylemlerini artırdığını, hibrit saldırılara karşılık olarak NATO'nun Ukrayna'ya desteğini sürdürdüğünü ve müttefiklerin bu tür saldırılarda koordineli adımlar attığını belirtti.

Kuzey Atlantik'in ittifak için hayati bir köprü olduğunu hatırlatan Rutte, Kola Yarımadası'ndan açılan Rus nükleer denizaltılarının hedefinin yakın komşular değil, ABD'nin doğu kıyısı olabileceğini vurguladı ve bu denizaltıların Kuzey Atlantik'e açılmasını engellemek için müttefiklerin birlikte çalıştığını söyledi.

NATO'nun savunma yatırımları ve beklenen gelişmeler:

Rutte, müttefiklerin savunma harcamalarını artırdığını belirterek, beş müttefikin 2026 yılında toplam yüzde 5 hedefine ulaşması ya da bunu aşmasının beklendiğini söyledi. Ayrıca Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın 2025 ve 2026 yılları toplamında yatırımlarını 250 milyon dolar'dan fazla artırdığını, bu artışın sonraki yıllarda da devam edeceğini ifade etti.

Sonuç olarak Rutte, tehditlere karşı dayanıklılığın ve caydırıcılığın güçlendirilmesi gerektiğini; bunun için kamu kurumları, özel sektör ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk üstlenmesinin elzem olduğunu vurguladı. NATO'nun Uzak Kuzey'deki caydırıcılık ve savunma duruşunun önemli ölçüde güçlendirildiğini ve artık sekiz Arktik devletinden yedisinin NATO müttefiki olduğunu da hatırlattı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ilk verilere göre Rusya’nın Ukrayna’da ekim ayındaki kayıplarının 50 bin seviyesini aştığına dikkat çekerek, Rusya’nın bir ayda ABD’nin 14 yılda Vietnam Savaşı’nda kaybettiği kadar asker kaybettiğini söyledi.