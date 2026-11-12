TBMM başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret, Meclis ve siyasi aktörler arasındaki iletişime işaret eden önemli bir temas olarak kaydedildi.

görüşmenin içeriği:

Taraflardan gelen resmi detaylar henüz paylaşılmadı; ancak bu tür ziyaretler genellikle parlamenter iş birliği, gündem uyumu ve güncel siyaset üzerine değerlendirmeleri içeriyor. Resmi açıklamalar bekleniyor.

siyasi yansımalar:

Toplantı, Meclis çalışmalarına ilişkin koordinasyon ve partiler arası diyalog açısından yakından izlenecek. Gelişmeler, ilgili kurumların yapacağı duyurularla netleşecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti