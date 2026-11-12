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TBMM başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti; görüşme parlamento gündemi ve ilişkilere odaklandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Elif Demir

TBMM başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

TBMM başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret, Meclis ve siyasi aktörler arasındaki iletişime işaret eden önemli bir temas olarak kaydedildi.

görüşmenin içeriği:

Taraflardan gelen resmi detaylar henüz paylaşılmadı; ancak bu tür ziyaretler genellikle parlamenter iş birliği, gündem uyumu ve güncel siyaset üzerine değerlendirmeleri içeriyor. Resmi açıklamalar bekleniyor.

siyasi yansımalar:

Toplantı, Meclis çalışmalarına ilişkin koordinasyon ve partiler arası diyalog açısından yakından izlenecek. Gelişmeler, ilgili kurumların yapacağı duyurularla netleşecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Lideri Bahçeli&#039;yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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