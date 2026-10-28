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Muğla eylülde ihracat ivmesini korudu, dış ticaret fazlası büyüdü

TÜİK verilerine göre Muğla'nın eylül ihracatı aylık yüzde 8,9 artarak 146.800.349 dolara yükseldi; dış ticaret fazlası 107.070.391 dolar.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Muğla eylülde ihracat ivmesini korudu, dış ticaret fazlası büyüdü

Muğla'da eylül ihracatı yükseldi

TÜİK verilerine göre Muğla'da Eylül ayında genel ticaret sistemine göre 146.800.349 dolar ihracat ve 39.729.958 dolar ithalat gerçekleştirildi. Bölge ihracatında aylık bazda artış kaydedildi ve ekonomik hareketlilik sürdü.

Aylık değişimler:

Ağustos ayında 134.777.687 dolar olan ihracat, Eylül'de 12.022.662 dolar artışla yüzde 8,9 yükseldi. Temmuz ayında 142.250.275 dolar olan ihracat da Eylül ayında yaklaşık 4,6 milyon dolar yükseldi.

İthalat ve dış ticaret fazlası:

İthalat Temmuz'da 39.558.744 dolar, Ağustos'ta 39.343.131 dolar iken Eylül'de 39.729.958 dolar olarak kaydedildi. Muğla, Eylül ayında ihracatının ithalatını 107.070.391 dolar aşmasıyla dış ticaret fazlası verdi; Ağustos ayında bu fazla 95.434.556 dolar seviyesindeydi ve Eylül'de yaklaşık 11,6 milyon dolar artış görüldü.

MUĞLA&#039;DA EYLÜL AYINDA GENEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE 146 MİLYON 800 BİN 349 DOLARLIK İHRACAT, 39...

MUĞLA'DA EYLÜL AYINDA GENEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE 146 MİLYON 800 BİN 349 DOLARLIK İHRACAT, 39 MİLYON 729 BİN 958 DOLARLIK İTHALAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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