Casper'in Excalibur ve Nirvana modelleri SGS ve Intertek testlerinden başarıyla geçti

Casper uluslararası bağımsız test sonuçlarını açıkladı

Teknoloji üreticisi Casper, bilgisayarlarının performans ve dayanıklılığını kendi Ar-Ge laboratuvarlarındaki testlerin yanı sıra uluslararası bağımsız kuruluşların raporlarıyla da doğruladığını duyurdu. Firma, Excalibur G915 modelinin hem SGS hem de Intertek testlerini; Nirvana S100 ve S200 modellerinin ise SGS testlerini başarıyla tamamladığını kullancılarla paylaştı.

Casper'dan kalite ve şeffaflık vurgusu:

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman test yaklaşımını şöyle özetledi: "Casper olarak 35 yıllık deneyimimizle kullanıcılarımıza yüksek performanslı, güvenilir ve uzun ömürlü bilgisayarlar sunmak için Ar-Ge’ye, mühendisliğe ve ürün kalitesine sürekli yatırım yapıyoruz. ... Uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen testlerle de kendi laboratuvarlarımızda elde ettiğimiz sonuçları doğrulayarak kalite yaklaşımımızı somut verilerle ortaya koyuyoruz. ... Önümüzdeki dönemde bağımsız test programımızı diğer ürün modellerimizi de kapsayacak şekilde genişletecek, elde ettiğimiz sonuçları kullanıcılarımızla şeffaf biçimde paylaşmayı sürdüreceğiz."

Excalibur G915 test bulguları:

Excalibur G915, Intel Core Ultra 7 356H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartlı konfigürasyonla değerlendirildi. SGS testlerinde işlemci ve ekran kartı performansı, oyun performansı, sıcaklık değerleri, batarya, ekran kalitesi ve mekanik dayanıklılık ölçüldü; cihaz tüm ana başlıklarda kabul kriterlerini karşıladı. Mekanik dayanıklılık testinde menteşe 20 bin açma-kapama çevrimine tabi tutuldu ve her 5 bin çevrimde yapılan kontrollerde kasa veya menteşe kaynaklı deformasyon görülmedi.

Performans ölçümlerinde PCMark Productivity testinden 20 bin 343 puan alındı; kabul kriteri 15 bin puandı. Batarya testi (enerji tasarrufu modu, 2K video oynatma) sırasında şarj seviyesi %95'ten %5'e düşene kadar ortalama 10 saat 35 dakika sürdü. Intertek tarafından yapılan ölçümlerde ise Cyberpunk 2077 oyununda 1080p High seviyesinde 135 FPS, Ultra ayarında 117 FPS elde edildi ve Intertek’in 20 bin çevrimlik menteşe dayanıklılık testinde deformasyon görülmedi.

Nirvana S100 ve S200 sonuçları:

Nirvana S100 ve S200 modelleri, Intel Core Ultra 7 255H işlemcili konfigürasyonla SGS tarafından test edildi. Bu testlerde işlemci ve sistem performansı, sıcaklıklar, batarya, ekran kalitesi ve mekanik dayanıklılık değerlendirildi. Menteşe testinde yine 20 bin açma-kapama çevrimi uygulandı; her 5 bin çevrimde yapılan kontrollerde menteşe direncinde azalma, kasa çatlağı veya ekran kablolarında hasar gözlenmedi.

Ekran değerlendirmelerinde kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ve siyah renkler incelendi; ölü piksel veya arka ışık sızması tespit edilmedi. PCMark Productivity testinden 18 bin 544 puan alındı (kabul kriteri 10 bin 750). Batarya testinde %95'ten %5'e düşüş ortalama 6 saat 42 dakika sürerken, %5'ten %100'e şarj süresi ortalama 2 saat 2 dakika olarak ölçüldü.

Test raporlarına erişim ve şeffaflık:

Casper, hem kendi Ar-Ge laboratuvarlarında elde ettiği verileri hem de SGS ve Intertek gibi bağımsız kuruluşların raporlarını web sitesinde paylaşıyor. Kullanıcılar "Casper Ürün Testleri ve Doğrulama Raporları" bölümünden hangi şartlarda test yapıldığını, uygulanan yöntemleri ve elde edilen sonuçları detaylı şekilde inceleyebiliyor.

CASPER, BİLGİSAYARLARININ PERFORMANS VE DAYANIKLILIĞINI ULUSLARARASI BAĞIMSIZ TEST KURULUŞLARI SGS VE INTERTEK'İN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TESTLERLE DOĞRULADI.