Casper'in hedefi yapay zekâ destekli pc üretimini yüzde 50'ye taşımak

AI pc üretiminde yeni hedef ve kapsam:

Yapay zekâ teknolojilerinin bilgisayar donanımlarına entegre edilmesi, kullanıcıların beklenti ve seçim ölçütlerini değiştiriyor. Türkiye merkezli üretici Casper, yapay zekâ destekli modellerinin üretim payını bugün yaklaşık %30 seviyesinden yıl sonuna kadar %50'ye çıkarmayı hedefliyor. Bu dönüşümün kalbinde, cihaz üzerinde yapay zekâ hesaplamalarını hızlandıran NPU yani nöral işlem birimleri bulunuyor.

Şirketin Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman üretimde bu teknolojilerin kullanımının artık bir seçim kriteri haline geldiğini vurguluyor. Karaman, kullanıcıların yalnızca işlemci, bellek ve depolama değil, aynı zamanda yapay zekâ işlemlerini cihaz üzerinde ne kadar hızlı ve verimli gerçekleştirebildiğine de baktıklarını belirtiyor.

NPU ve günlük kullanımda yarattığı fark:

Yeni nesil bilgisayarlarda yer alan NPU, yapay zekâ ile ilgili bazı hesaplamaları doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirerek gecikmeyi azaltıyor ve veri aktarım ihtiyacını düşürüyor. Casper Nirvana S100 modelinde Intel Core Ultra 7 işlemciyle birlikte gelen NPU, uyumlu yapay zekâ uygulamalarında görüntü iyileştirme, arka plan düzenleme ve ortam gürültüsünün azaltılması gibi görevleri cihaz üzerinde yerine getiriyor. Bu sayede video görüşmeleri ve çevrim içi toplantılarda kullanıcı deneyimi daha akıcı ve tutarlı hale geliyor.

Donanım tarafında yapay zekâ performansı, artık ekran kartı, RAM ve depolama gibi diğer temel bileşenlerle birlikte değerlendirilmesi gereken bir kriter olarak ön plana çıkıyor. Casper Nirvana S100, farklı işlemci ve RAM seçenekleriyle çeşitli kullanım senaryolarına uygun konfigürasyonlar sunuyor; böylece günlük kullanımdan profesyonel iş akışlarına kadar ihtiyaçlara yönelik çözümler sağlanıyor.

Pazar dinamikleri ve üretim stratejisi:

Casper, AI PC yatırımlarını artırırken küresel bellek krizinin oluşturduğu tedarik baskılarına da dikkat ediyor. Şirket, uzun vadeli tedarikçi ilişkileri sayesinde planladığı üretim artışını sürdürebilmeyi öngörüyor. Karaman'ın verdiği bilgiye göre, NPU teknolojisine sahip bilgisayarlarla bazı yapay zekâ işlemlerinin cihaz üzerinde yapılması hedefleniyor; amaç kullanıcıya daha hızlı, verimli ve akıcı bir deneyim sunmak.

Şirketin stratejisi, yalnızca donanım kapasitesini artırmakla sınırlı kalmayıp bu teknolojilerin kullanıcıların günlük yaşamında somut fayda sağlayacak biçimde entegre edilmesine odaklanıyor. Böylece hem tüketici beklentilerinin yükselmesine cevap verilmiş olacak hem de gelecek 3-4 yılda yapay zekâ yeteneklerinin bilgisayarların standart özellikleri arasında yer alacağı öngörüsü desteklenmiş olacak.

Sonuç olarak, Casper'ın hedefi üretimde AI modellerinin payını artırarak kullanıcı deneyimini hızlandırmak ve verimliliği yükseltmek. Şirketin Nirvana S100 gibi modelleri ve NPU odaklı yaklaşımı, bu geçişin somut örnekleri olarak öne çıkıyor.

CASPER PAZARLAMA VE OPERASYONDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FERAY KARAMAN