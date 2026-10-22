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Boyabat'ta bilim ve merak güneşi şenliği başladı

Boyabat'ta düzenlenen Boyabat Bilim ve Merak Güneşi Şenliği, TÜBİTAK Bilimfest kapsamında üç gün sürecek etkinlikte yaklaşık 50 stand ve robot köpekle ilgi çekiyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:59

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EDİTÖR: İrem Özkan

Boyabat'ta bilim ve merak güneşi şenliği başladı

boyabat kent meydanı bilimle doldu

Sinop’un Boyabat ilçesinde açılan Boyabat Bilim ve Merak Güneşi Şenliği, TÜBİTAK Bilimfest ve Eğitim Yüzyılı programı çerçevesinde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Etkinlik, Boyabat Kent Meydanı’nda kurulan ve içinde çeşitli atölye ve sergilerin yer aldığı alanlarla üç gün boyunca devam edecek.

açılış töreni ve katılımcılar:

Şenliğin açılışına Boyabat Kaymakamı Ömer Özbay, Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Doğu Kan Altın, Sinop İl Millî Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Boyabat İlçe Millî Eğitim Müdürü Osman Özkan ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, açılış programı sonrası stantları gezerek öğrenciler ve atölye liderleriyle bir araya geldi.

standlar, atölyeler ve dikkat çeken etkinlikler:

Etkinlik alanında kurulan yaklaşık 50 bilim standı arasında, deney gösterileri, teknoloji uygulamaları ve etkileşimli atölyeler yer alıyor. Ziyaretçilerin özellikle ilgi gösterdiği öğelerden biri de sergilenen robot köpek oldu. Öğrenciler ve vatandaşlar, bu tür uygulamalar sayesinde bilimsel yöntemleri gözlemleme ve teknolojiyi yakından tanıma fırsatı buluyor.

hazırlık süreci ve hedefler:

Boyabat İlçe Millî Eğitim Müdürü Osman Özkan, şenliğin yaklaşık iki yıllık yoğun bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu, etkinliğin TÜBİTAK 4007 projesi kapsamında akademisyenler ve atölye liderleriyle yürütülen çalışmalara dayandığını vurguladı. Organizasyonun temel amacı, öğrencilere ve halka bilimin erişilebilir olduğunu göstermek, merak duygusunu canlı tutmak ve bilimsel çalışmalara ilgiyi artırmaktır.

Şenlik, üç gün boyunca devam ederek öğrencilere, öğretmenlere ve genel halka bilimsel içeriklerle doğrudan etkileşim imkânı sunacak.

&quot;BOYABAT BİLİM VE MERAK GÜNEŞİ ŞENLİĞİ&quot;, YAKLAŞIK 50 BİLİM STANDIYLA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA...

"BOYABAT BİLİM VE MERAK GÜNEŞİ ŞENLİĞİ", YAKLAŞIK 50 BİLİM STANDIYLA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA BAŞLADI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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