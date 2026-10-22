Trabzon'da gençlerin merakıyla başlayan Bilimfest coşkusu

BilimFest Trabzon kapılarını açtı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi koordinasyonunda ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen BilimFest Trabzon, Pazarkapı Yaşam Alanı'nda bugün başladı. Açılışa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, kamu yöneticileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta verilen mesajlar:

Başkan Ahmet Metin Genç, konuşmasında Trabzon'u sadece tarih, kültür, sanat, spor ve turizm alanlarında değil, aynı zamanda bilim ve teknoloji alanında da öncü şehirlerden biri yapma hedefini vurguladı. Genç, çağın bilgi çağı olduğuna dikkat çekerek daha fazla bilgi üretme, erişimi artırma ve bilgiyi teknolojiye dönüştürme zorunluluğuna işaret etti. Konuşmasında ayrıca son 25 yılda ülkenin bilim ve savunma sanayiinde kaydettiği ilerlemelere atıf yaparak yerlilik ve millilik oranının bugün yüzde 85'lere ulaştığını belirtti.

Başkan Genç, bu dönüşümün gerçekleştirilmesinde Trabzonlu sanayi öncülerinin rolüne de dikkat çekti ve Özdemir Bayraktar ile ailesine yönelik minnettarlığını iletti. Genç, Özdemir Bayraktar ailenin vizyonunu taşıyan Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a da Bilim Merkezi için teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ise festivalin çocuklar ve gençlerle bilimi kalıcı kılma amacını öne çıkararak, Türkiye Yüzyılı modeline vurgu yaptı.

Program ve hedefler:

Festival, 22-24 Ekim 2026 tarihlerinde devam edecek ve toplam 150 stantta bilim ve teknoloji odaklı atölye, sergi ve gösterilere ev sahipliği yapacak. Alan düzenlemesinde 102 açık hava atölyesi, 15 sergi ünitesi, 3 planetaryum gösterisi ve 9 bilim söyleşisi olmak üzere toplam 129 etkinlik planlandı. Ziyaretçiler, bilim söyleşileri, deneysel atölyeler, bilimsel gösteriler, bilim şovları, planetaryum etkinlikleri, robot gösterileri, teknoloji sergileri, simülasyon uygulamaları ve interaktif bilim etkinlikleriyle buluşacak.

Festivalin özellikle çocukların ve gençlerin merakını canlı tutmayı, bilimsel süreçleri deneyimlemelerini ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından tanımalarını hedeflediği belirtiliyor. Açılış konuşmaları sonrasında protokol ve davetliler festival alanındaki stantları gezerek uygulamalı etkinlikleri inceledi.

Yerel etkiler ve ileriye dönük beklentiler:

Yerel yönetim temsilcileri ve eğitim yetkilileri, BilimFest'in kent içinde bilime yönelik farkındalığı artırma ve gençleri teknolojiyle erken yaşta tanıştırma açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Etkinlik süresince sağlanacak deneyimlerin öğrencilerin öğrenme motivasyonuna katkı sağlaması ve bölgedeki bilimsel altyapı ile insan kaynağını güçlendirmeye yönelik adımlara zemin hazırlaması bekleniyor.

Festival, katılımcılara hem eğitsel hem de ilham verici bir ortam sunmayı amaçlarken, şehir için bilim ve teknoloji odaklı uzun vadeli hedeflerin toplum nezdinde kabul görmesine de katkı sağlamayı hedefliyor.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZDEMİR BAYRAKTAR BİLİM MERKEZİ KOORDİNASYONUNDA, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PAYDAŞLIĞINDA "BİLİMLE BÜYÜYEN ZİHİNLER" MOTTOSUYLA DÜZENLENEN BİLİMFEST TRABZON, PAZARKAPI YAŞAM ALANI’NDA BUGÜN BAŞLADI.