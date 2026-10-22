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Doğa ve bilimin kesiştiği atölyeler İlkadım'da buluştu

Samsun İlkadım'da TÜBİTAK 4007 destekli Doğadan İlham Alan Bilim şenliği, 22-24 Ekim'de 26 atölyede bilim, sanat ve doğa temalı etkinlikler sunuyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Taylan Polat

Doğa ve bilimin kesiştiği atölyeler İlkadım'da buluştu

Şenliğin amacı ve kapsamı:

Samsun’un İlkadım ilçesinde, TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen Doğadan İlham Alan Bilim şenliği, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde hayata geçirildi. Etkinlik, Samsun’da desteklenen üç projeden biri olarak dikkat çekiyor ve bilim, sanat ile doğayı bir araya getirmeyi hedefliyor.

Program okul öncesinden yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap edecek şekilde tasarlandı; katılımcılar doğadan esinlenen bilimsel ve teknolojik yenilikleri deneyimleme fırsatı buluyor.

Atölye örnekleri ve uygulamalar:

Şenlikte 26 farklı atölye aracılığıyla uygulamalı çalışmalar yürütülüyor. Etkinlikler arasında geleneksel ebru sanatı, Siberay eğitimi, resim çalışmaları ve zekâ oyunları yer alıyor. Biyomimikri yaklaşımıyla doğadaki sistemlerin bilim ve teknolojiye nasıl ilham verdiği örneklerle gösteriliyor.

Origami atölyesinde kuş kanatları ile uçak kanatları arasındaki benzerlik incelenirken, doğadan esinlenen logo tasarımları ve yaratıcı kolaj çalışmalarında katılımcılar tasarım sürecine dahil ediliyor. Bu uygulamalar çocukların gözlem yapma, düşünme ve doğa ile bilim arasındaki ilişkiyi keşfetme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Ziyaretçi bilgileri ve tarih:

Halka açık düzenlenen şenlik, İlkadım Okçuluk Salonu’nda ziyaretçilerini kabul ediyor. Giriş alanına yerleştirilen karekodlar sayesinde ziyaretçiler atölyelerin hedef kitleleri ve yaş grupları hakkında bilgi alabiliyor; böylece ilgi alanlarına uygun etkinliklere yönlendirilebiliyor.

Etkinlik 22-24 Ekim tarihlerinde, her gün 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Katılımın açık olduğu şenlik, doğa ve bilimi bir arada deneyimlemek isteyenler için kapsamlı atölye seçenekleri sunuyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE TÜBİTAK 4007 KAPSAMINDA DÜZENLENEN &quot;DOĞADAN İLHAM ALAN BİLİM&quot;...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE TÜBİTAK 4007 KAPSAMINDA DÜZENLENEN "DOĞADAN İLHAM ALAN BİLİM" ŞENLİĞİNDE, 26 FARKLI ATÖLYEDE BİLİM, SANAT VE DOĞA BİR ARAYA GETİRİLDİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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