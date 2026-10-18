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Çatalca ormanında mantar arayışında kaybolanlar sabaha karşı bulundu

Çatalca Karacaköy'de mantar toplarken kaybolan iki kişi, jandarma ve off‑road ekiplerinin gece süren aramasıyla sabaha karşı ormanda bulundu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çatalca ormanında mantar arayışında kaybolanlar sabaha karşı bulundu

Çatalca Karacaköy'de iki kişi kayboldu

Dün saat 12.00 sıralarında Çatalca'nın Karacaköy bölgesindeki ormanlık alana mantar toplamak için giden iki kişi bir süre sonra yönlerini kaybetti. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları ve ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye Karacaköy Jandarma ekipleri ile Karacaköy Off-Road Grubu sevk edildi. Araştırmalar ATV ve arazi araçları kullanılarak gece boyunca sürdü. Ekipler, orman içinde megafonla "Sesimi duyan var mı" ve "Yanınıza geleceğiz" şeklinde çağrılar yaptı.

Bulunma anı ve sağlık kontrolleri:

Arama çalışmaları sonucunda kaybolan iki kişi, sabah saat 04.00 civarında ormanda, kendi yaktıkları ateşin başında bulundu. Ekipler, kurtarılanlardan birinin "Akşamdan beri bu ateş yanıyor, yoksa burada kalamazdık" dediğini aktardı. İlk kontrollerde her iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gelen bilgilerde, söz konusu kişilerin Çekmeköy'den Çatalca'ya geldikleri ve cep telefonlarını çocuklarına bıraktıkları ifade edildi. Arama çalışmalarına katılan ekiplerin koordineli müdahalesiyle olay sonlandırıldı.

Çatalca’da mantar toplarken kaybolan 2 kişi sabaha karşı bulundu

Çatalca’da mantar toplarken kaybolan 2 kişi sabaha karşı bulundu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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