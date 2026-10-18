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Minikler sahada: hareket, oyun ve yeni hatıralar

Atatürk İlköğretim Okulu 4/A öğrencileri, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün etkinliğinde çeşitli spor aktiviteleriyle eğlendi ve hareket etti.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Minikler sahada: hareket, oyun ve yeni hatıralar

Bilecik'te hareket dolu bir gün

Atatürk İlköğretim Okulu 4/A sınıfı öğrencileri, İlkokullarda Fiziksel Etkinlikler kapsamında düzenlenen programda sporla buluştu. Etkinlik, çocukların hem hareket etmesini hem de sosyal açıdan keyifli vakit geçirmesini amaçladı.

Etkinliğin kapsamı:

Program, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler, çeşitli fiziksel aktiviteler ve oyunlar aracılığıyla farklı hareketleri deneyimledi.

Miniklerin deneyimi ve mesaj:

Atatürk İlköğretim Okulu 4/A öğrencileri gün boyunca farklı istasyonlarda hem eğlendi hem de hareket etti. Etkinliğe katılanlar arasında yer alan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ise şunları ifade etti: 'Sporla hareket ediyor, birlikte eğleniyor ve güzel hatıralar biriktiriyoruz. Minik adımlar, büyük enerji'.

Etkinlik, çocuklara güvenli ve destekleyici bir ortam sunarak sona erdi ve katılımcılar günün anılarını beraberinde götürdü.

BİLECİK&#039;TE MİNİK ÖĞRENCİLER SPORLA HEM EĞLENDİ HEM HAREKET ETTİ.

BİLECİK'TE MİNİK ÖĞRENCİLER SPORLA HEM EĞLENDİ HEM HAREKET ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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