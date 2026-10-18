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Görevde duyarlılık: Bilecik emniyet müdürü polislerin çabasını takdir etti

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, vatandaşlara gösterdikleri duyarlılık ve yardımseverlik nedeniyle iki polis memurunu makamında tebrik etti.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Görevde duyarlılık: Bilecik emniyet müdürü polislerin çabasını takdir etti

buluşmanın ayrıntıları:

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, görevleri sırasında vatandaşlara gösterdikleri duyarlılık ve yardımsever yaklaşımlarla örnek davranış sergileyen iki polis memurunu makamında kabul etti. Kabulde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan personelin tutum ve çabaları için teşekkür edildi ve çalışmalarına ilişkin takdir iletildi.

örnek davranışın önemi:

Çağlar, personelin vatandaşa yaklaşımında sergilediği duyarlılık ve yardımseverlikin kurum-vatandaş ilişkilerine olumlu yansıdığını vurguladı. Bu tür davranışların güven tesisine katkı sağladığı ve mesleki etik ile hizmet anlayışını güçlendirdiği değerlendirildi.

takdir ve beklenti:

İl Emniyet Müdürü, personelin özverili çalışmalarını takdir ederek polis memurlarını tebrik etti ve görevlerinde başarılar diledi. Toplantı, kurum içinde olumlu örneklerin görünür kılınması ve benzer davranışların yaygınlaştırılması yönünde mesaj verdi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇAĞLAR, ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLEYEN POLİSLERLE BİR ARAYA GELDİ

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇAĞLAR, ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLEYEN POLİSLERLE BİR ARAYA GELDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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