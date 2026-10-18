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Velilerle güvenlik adımı: Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulunda 47 veliye eğitim

Bilecik'te 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesiyle Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulu'nda düzenlenen toplantıda 47 veliye güvenlik eğitimi verildi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Velilerle güvenlik adımı: Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulunda 47 veliye eğitim

Bilecik'te eğitim toplantısı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulunda düzenlenen veli toplantısına 47 veli katıldı.

Toplantının içeriği:

Bilgilendirmede akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Hattı ve genel güvenlik konuları ele alındı.

Velilerin soruları ve yanıtlar:

Toplantıda katılımcı velilerin soruları ekipler tarafından yanıtlandı.

BİLECİK&#039;TE 47 VELİYE GÜVENLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

BİLECİK'TE 47 VELİYE GÜVENLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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