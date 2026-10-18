Velilerle güvenlik adımı: Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulunda 47 veliye eğitim

Bilecik'te eğitim toplantısı
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulunda düzenlenen veli toplantısına 47 veli katıldı.
Toplantının içeriği:
Bilgilendirmede akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Hattı ve genel güvenlik konuları ele alındı.
Velilerin soruları ve yanıtlar:
Toplantıda katılımcı velilerin soruları ekipler tarafından yanıtlandı.
BİLECİK'TE 47 VELİYE GÜVENLİK EĞİTİMİ VERİLDİ
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