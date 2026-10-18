Gürsu'da toplu konutlarda ek ödeme tartışması büyüyor

Gürsu'da site sakinlerinin tepkisi

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki toplu konutlarda yaşayan vatandaşlar, site yönetiminin yaptığı ek ödeme talebine karşı bir kez daha toplandı. Site sakinleri, yapılan düzenlemeler için daha önce kişi başı 4 bin 500 TL toplandığını, kısa süre sonra yönetimin yeni olarak 3 bin TL daha talep ettiğini ileri sürdü ve duruma itiraz etti.

İddialar ve talepler

Sakinler, yönetimin söz konusu düzenlemelerin; konutların çevresine çit çekilmesi, girişlere kapı yapılması ve geçişlerin güvenli hale getirilmesi amaçlı olduğunu belirttiğini ancak alınan ek ücretin gerekçelerinin ve harcama detaylarının açıklanmasını talep etti. Vatandaşlar, toplanan paraların nerelere harcandığının şeffaf şekilde açıklanmasını istedi.

Önceki eylem ve beklenen adımlar

Önceki protestoda site sakinleri, toplanan paraların hesabının gösterilmesini istemiş ve "Yönetim istifa" sloganları atmıştı. Yeniden bir araya gelen grup, aynı talepleri yinelerken yönetimden yazılı bir açıklama ve mali döküm beklediklerini bildirdi.

Yerel düzeyde yaşanan bu tür anlaşmazlıklar, toplu konutlarda alınan kararların katılımcı yöntemlerle ve hesap verilebilirlikle yürütülmesinin önemini bir kez daha gösteriyor. Sakinler, ek ödemeye itirazlarını sürdürürken yöneticilerin açıklama yapıp yapmayacağı ve toplanan paralarla ilgili net bilgi sağlanıp sağlanmayacağı bekleniyor.

GÜRSU İLÇESİNDEKİ TOPLU KONUTLARDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR, SİTE YÖNETİMİNİN 'KONUTLARIN ÇEVRESİNE ÇİT ÇEKİLMESİ, GİRİŞLERE KAPI YAPILMASI VE GEÇİŞLERİN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ' AMACIYLA EK ÖDEME TALEBİNE KARŞI YENİDEN BİR ARAYA GELDİ