Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Gürsu'da toplu konutlarda ek ödeme tartışması büyüyor

Gürsu'daki toplu konut sakinleri, önce kişi başı 4 bin 500 TL verdiklerini, şimdi yönetimin 3 bin TL daha talep etmesine karşı yeniden toplandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:33

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 17:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gürsu'da toplu konutlarda ek ödeme tartışması büyüyor

Gürsu'da site sakinlerinin tepkisi

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki toplu konutlarda yaşayan vatandaşlar, site yönetiminin yaptığı ek ödeme talebine karşı bir kez daha toplandı. Site sakinleri, yapılan düzenlemeler için daha önce kişi başı 4 bin 500 TL toplandığını, kısa süre sonra yönetimin yeni olarak 3 bin TL daha talep ettiğini ileri sürdü ve duruma itiraz etti.

İddialar ve talepler

Sakinler, yönetimin söz konusu düzenlemelerin; konutların çevresine çit çekilmesi, girişlere kapı yapılması ve geçişlerin güvenli hale getirilmesi amaçlı olduğunu belirttiğini ancak alınan ek ücretin gerekçelerinin ve harcama detaylarının açıklanmasını talep etti. Vatandaşlar, toplanan paraların nerelere harcandığının şeffaf şekilde açıklanmasını istedi.

Önceki eylem ve beklenen adımlar

Önceki protestoda site sakinleri, toplanan paraların hesabının gösterilmesini istemiş ve "Yönetim istifa" sloganları atmıştı. Yeniden bir araya gelen grup, aynı talepleri yinelerken yönetimden yazılı bir açıklama ve mali döküm beklediklerini bildirdi.

Yerel düzeyde yaşanan bu tür anlaşmazlıklar, toplu konutlarda alınan kararların katılımcı yöntemlerle ve hesap verilebilirlikle yürütülmesinin önemini bir kez daha gösteriyor. Sakinler, ek ödemeye itirazlarını sürdürürken yöneticilerin açıklama yapıp yapmayacağı ve toplanan paralarla ilgili net bilgi sağlanıp sağlanmayacağı bekleniyor.

GÜRSU İLÇESİNDEKİ TOPLU KONUTLARDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR, SİTE YÖNETİMİNİN &#039;KONUTLARIN ÇEVRESİNE ÇİT...

GÜRSU İLÇESİNDEKİ TOPLU KONUTLARDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR, SİTE YÖNETİMİNİN 'KONUTLARIN ÇEVRESİNE ÇİT ÇEKİLMESİ, GİRİŞLERE KAPI YAPILMASI VE GEÇİŞLERİN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ' AMACIYLA EK ÖDEME TALEBİNE KARŞI YENİDEN BİR ARAYA GELDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Marmaris Ticaret Odası'nda mavi listenin üstünlüğü, başkanlıkta belirsizlik
images

Nazilli'de acil müdahalede yetkinliklerini artıran hemşirelere sertifikaları tes...
images

Kayseri semalarında Türk Yıldızları'ndan görkemli gösteri
images

Ameliyatın arka planında: anestezinin görünmez kahramanları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyoğlu'nda direksiyon hakimiyetinin kaybı kamyonun yan yatmasına yol açtı

Marmaris Ticaret Odası'nda mavi listenin üstünlüğü, başkanlıkta belirsizlik

Kozan'da ata sporunun genç yüzü: Efe Anıl Al başpehlivan oldu

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan: hazırlıklar yetmedi, korner hatası belirleyici oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti