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Çatı fırtınaya dayanamadı: kız öğrenci yurdunda hasar sonrası ekipler müdahale etti

Karadeniz Ereğli'de şiddetli rüzgar Çavdarlı KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısının bir bölümünü kopardı; 112, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatı fırtınaya dayanamadı: kız öğrenci yurdunda hasar sonrası ekipler müdahale etti

Olayın ayrıntıları:

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar sırasında Çavdarlı KYK Kız Öğrenci Yurdu'nün çatısının bir bölümünün yerinden söküldüğü öğrenildi.

Fırtına anında çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi; rüzgarın etkisinin arttığı sırada çatıda hasar meydana geldi.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine kısa süre içinde bölgeye 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelerek müdahalede bulundu ve güvenlik önlemleri alındı.

Durum ve can kaybı:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre olayda ölüm ya da yaralanma meydana gelmedi. Hasara ilişkin kapsamlı bir açıklama veya ek bilgi henüz paylaşılmadı.

KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA VE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE ÇAVDARLI KYK KIZ...

KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA VE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE ÇAVDARLI KYK KIZ ÖĞRENCİ YURDU'NUN ÇATISI YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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