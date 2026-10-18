İnegöl'de kavganın ardından 18 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

İnegöl'de 18 yaşındaki Emre Acar hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 18 yaşındaki Emre Acar yaşamını yitirdi. Olay, 17 Ekim 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi 2. Varışlı Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre tartışma, bir kız meselesi yüzünden arkadaş grubu arasında alevlendi. Olayda; Yunus Emre U. (18) yanında bulundurduğu bıçakla Emirhan D. (20), Ensar G. A. (16) ve Emre Acar'ı yaraladı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emre Acar, kalbinden ve sırtından aldığı yaralara rağmen doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gözaltılar ve soruşturma:

Olayın baş şüphelisi Yunus Emre U., yaralı arkadaşlarının durumunu öğrenmek üzere geldiği hastanede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde 'İsteyerek yapmadım. Pişmanım' dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yunus Emre U. ile olaya karıştığı belirtilen toplam 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Cenaze töreni ve yakınların tepkisi:

Hayatını kaybeden Emre Acar için Çinili Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Merhum daha sonra kırsal Karalar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi; tabutu arkadaşları omuzlarında taşıdı. Törene katılan aile ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Olay, bölgedeki gençler arasında yaşanan anlaşmazlıkların nasıl hızla şiddete dönüşebildiğini bir kez daha gündeme getirdi. Emniyet ve adli makamların soruşturması sürerken, ailelerin, okulların ve yerel aktörlerin gençler arasındaki çatışmaları önlemeye yönelik çalışmaları öncelik kazanıyor.

HAYATINI KAYBEDEN EMRE ACAR, İKİNDİ NAMAZINI MÜTEAKİP ÇİNİLİ CAMİİ’NDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN KIRSAL KARALAR MAHALLESİ MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ.