Kemah'ta Konuksever köyünde asfalt çalışmalarıyla ulaşım iyileştiriliyor

Çalışmalar yerinde incelendi:

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Konuksever köyünde devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette, yürütülen işlerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaları yakından takip etti.

Köy yollarına etkisi:

Tutay, yapılan asfaltlama çalışmalarının köy sakinlerinin ulaşımını kolaylaştıracağını belirtti. Bu tür iyileştirmelerin taşıma kolaylığı ve yol güvenliği üzerinde doğrudan olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

Kaymakam Tutay, yürütülen çalışmaların köy halkına hayırlı olmasını dileyerek yetkililere ve emek verenlere teşekkür etti.

KEMAH’TA KÖY YOLLARINDA ASFALT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR