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Kemah'ta Konuksever köyünde asfalt çalışmalarıyla ulaşım iyileştiriliyor

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Konuksever köyündeki asfalt serimini yerinde inceledi; yetkililerden bilgi alıp çalışmaların ulaşımı kolaylaştıracağını söyledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 07:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Kemah'ta Konuksever köyünde asfalt çalışmalarıyla ulaşım iyileştiriliyor

Çalışmalar yerinde incelendi:

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Konuksever köyünde devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette, yürütülen işlerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaları yakından takip etti.

Köy yollarına etkisi:

Tutay, yapılan asfaltlama çalışmalarının köy sakinlerinin ulaşımını kolaylaştıracağını belirtti. Bu tür iyileştirmelerin taşıma kolaylığı ve yol güvenliği üzerinde doğrudan olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

Kaymakam Tutay, yürütülen çalışmaların köy halkına hayırlı olmasını dileyerek yetkililere ve emek verenlere teşekkür etti.

KEMAH’TA KÖY YOLLARINDA ASFALT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

KEMAH’TA KÖY YOLLARINDA ASFALT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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