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Çatıda güvenliksiz yürüyüş: Elazığ'da kiremit kontrolü cep kamerasına yansıdı

Elazığ'da İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayer Caddesi'ndeki binada bir kişi güvenlik önlemi almadan çatıda kiremitleri kontrol etti; anlar cep kamerasında.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatıda güvenliksiz yürüyüş: Elazığ'da kiremit kontrolü cep kamerasına yansıdı

Çatıda tehlikeli anlar

Elazığ'da İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayer Caddesi üzerinde bulunan bir binada, bir şahsın güvenlik önlemi almadan çatıda gezindiği ve kiremitleri kontrol ettiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Görüntülerin içeriği:

Kaydedilen görüntülerde şahsın herhangi bir emniyet ekipmanı kullanmadığı, çatıda serbest şekilde hareket ettiği ve kiremitleri elle kontrol ettiği görülüyor. Bu tür davranışların yüksek düşme riski taşıdığı dikkat çekiyor.

Olay yeri ve tanık kaydı:

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayer Caddesi üzerindeki bir binada gerçekleşti; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Görüntüler, kişinin güvenlik önlemi almadan çatıda bulunmasının tehlikesini ortaya koyuyor.

Elazığ’da çatıda tehlikeli çalışma

Elazığ’da çatıda tehlikeli çalışma

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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