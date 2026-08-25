şehreküstü istasyonunda asansörde mahsur kalan iki genç itfaiye tarafından kurtarıldı

Şehreküstü İstasyonu'nda asansör kurtarma operasyonu:

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Şehreküstü İstasyonu'nda bulunan bir asansörde 2 genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle mahsur kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, içerideki gençlere ulaşmak için çalışma başlattı.

Müdahale ve kurtarma:

Ekiplerin yürüttüğü müdahale yaklaşık 1 saat sürdü. Kurtarma çalışmalarında asansörün kapısı kırılarak gençler bulunduğu yerden çıkartıldı. Operasyon boyunca güvenlik önlemleri alındı ve olay yeri ekiplerce kontrollü şekilde yönetildi.

Kurtarılma anları ve sağlık durumu:

Kurtarılan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gençler, çıkartıldıktan sonra kendilerini bekleyen ailelerine sarıldı. O anlara ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı ve olay bu kayıtlarla belgelendi.

Yetkililer, asansörde mahsur kalma nedeninin araştırıldığını belirtirken, olayla ilgili soruşturma ve teknik incelemenin sürdüğü kaydedildi.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE ŞEHREKÜSTÜ İSTASYONU’NUN ASANSÖRÜNDE MAHSUR KALAN 2 GENÇ, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 1 SAAT SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI. GENÇLERİN KURTARILMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI.