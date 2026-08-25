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Hayalini itfaiyecilikle süsledi: Zeynel bir günlüğüne gönüllü amir oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi, engelli Zeynel Abidin Sarıçiçek’in itfaiyeci olma hayalini bir günlük gönüllü amirlikle gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hayalini itfaiyecilikle süsledi: Zeynel bir günlüğüne gönüllü amir oldu

Hayalini itfaiyecilikle süsledi: Zeynel bir günlüğüne gönüllü amir oldu

Konya’da yaşayan 25 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Zeynel Abidin Sarıçiçek’in uzun süredir taşıdığı itfaiyeci olma arzusu, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın desteğiyle gerçeğe dönüştü. Sancak İtfaiye Merkezi’nde ağırlanan Zeynel, itfaiye ekipleri tarafından çiçek ve alkışlarla karşılanarak bir günlük gönüllü görevine başladı.

karşılama ve görev üstlenme:

Karşılamanın ardından Zeynel, Sancak İtfaiye Merkezinde gönüllü itfaiye amirliği görevini üstlendi. Telsizden ekip arkadaşlarına kolaylık dileyip işlerinde başarı temennisinde bulunan Zeynel, görev sırasında telsiz komutları verdi ve koordinasyon süreçlerine katıldı. İtfaiye personelinin rehberliğinde yapılan uygulamalı eğitimlerde yangın söndürme ve acil durum yönetimi çalışmalarını yerinde deneyimledi.

uygulamalı eğitim ve duygular:

Ziyaret süresince Zeynel, ekiplerle birlikte olay yerine intikal ederek müdahale çalışmalarına bizzat katıldı. İtfaiye teşkilatının günlük işleyişini yakından tanıyan Zeynel, uygulamalarda gösterdiği performansla hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadı. Ziyaret sırasında duygularını, 'Konya’mızın büyük itfaiye ailesini ziyaret etmek beni çok mutlu etti. Türkiye’nin en iyi itfaiyesi Konya İtfaiyesi. Yapılan ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Allah sizi korusun' sözleriyle anlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amiri Emre Yılmaz da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Zeynel’in her zaman merkez kapılarını ziyaret edebileceğini belirtti. Belediyenin bu tür özel bireylere yönelik yaklaşımları, hem toplumsal kapsayıcılık hem de itfaiye teşkilatının toplumla kurduğu yakın iletişimin örneği olarak öne çıktı.

KONYA’DA YAŞAYAN ZİHİNSEL VE BEDENSEL ENGELLİ ZEYNEL ABİDİN SARIÇİÇEK’İN İTFAİYECİ OLMA HAYALİ...

KONYA’DA YAŞAYAN ZİHİNSEL VE BEDENSEL ENGELLİ ZEYNEL ABİDİN SARIÇİÇEK’İN İTFAİYECİ OLMA HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANCAK İTFAİYE MERKEZİNİ ZİYARET EDEN SARIÇİÇEK, GÖNÜLLÜ İTFAİYE AMİRLİĞİ GÖREVİNİ ÜSTLENEREK, EKİP ARKADAŞLARINA TELSİZDE TALİMATLARI YERİNDE VERDİ, OLAY YERİNE İNTİKAL EDEREK MÜDAHALE ÇALIŞMALARINI BİZZAT GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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