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çukurova'da tıptan aromaya yüzlerce bitkinin korunduğu botanik bahçe

Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesi'ndeki botanik bahçesinde yaklaşık 150 tıbbi tür dahil yüzlerce bitki; aromatik ve zehirli türler korunup tanıtılıyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:36

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Aslı Han

çukurova'da tıptan aromaya yüzlerce bitkinin korunduğu botanik bahçe

botanik bahçesinin konumu ve ölçeği:

Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesi içinde yer alan botanik bahçesi, yerleşkenin yaklaşık 200 dönümlük alanı kapsamında bulunuyor. Merkez müdürü Prof. Dr. Serpil Demirci Kayıran, bahçenin kendi ölçüsüne değinerek, 'Yaklaşık on dönümlük bir alanı kapsıyor' dedi.

tıbbi ve aromatik türlerin önemi:

Bahçede özellikle tıbbi amaçlarla kullanılan bitkilerin tanıtılması ve vatandaşlarda bitkilerin bilinçli kullanılması hedefleniyor. Adana ve Çukurova florasında tıbbi açıdan önem taşıyan yaklaşık 150 bitki türü bahçeye entegre edildi. Kayıran, 'Yaklaşık 150 tane tıbbi bitki türünü bahçeye entegre ettik' sözleriyle bu çalışmanın kapsamını özetledi.

Öne çıkan örneklerden biri olan Aloe vera, doğal bir tür olmamakla birlikte Adana ikliminde doğallaşmış durumda; Kayıran, aloe veranın jel formunun yanıklarda ilk başvuru amaçlı kullanılabildiğini ve kozmetik formülasyonlarda jel ve krem bileşeni olarak yer aldığını belirtti. Ayrıca bahçede kekik türleri ile zahter gibi bitkiler de bulunuyor; bu bitkiler taşıdıkları uçucu yağlar nedeniyle güçlü antimikrobiyel ve antiseptik etkilere sahip.

zehirli türlerin sergilenme nedeni ve halk eğitimi:

Bahçede yalnızca ilaç olarak kullanılan bitkiler değil, aynı zamanda 'zehirli bitkiler' diye tanımlanan bir bölüm de yer alıyor. Kayıran bu tercihi, 'İnsanların kullandığı ilaçların temelinde bitkiler yatıyor. Biz bu bitkilerin burada insanlar tarafından görülmesini ve tanınmasını istedik. Bir farkındalık oluşmasını istedik' sözleriyle açıkladı. Buna ek olarak, 'Zehirli bitkiyi ilaçtan ayıran en temel fark ise dozdur' vurgusu yapılarak bitkisel ürünlerin güvenli kullanımına dikkat çekildi.

Uygulama ve araştırma odağındaki bu botanik alan, hem bilimsel çalışmalara hem de halka yönelik tanıtım ve eğitim etkinliklerine zemin hazırlıyor; amaç, bitkilerin tıbbi, aromatik ve potansiyel tehlikelerinin doğru şekilde anlaşılmasını sağlamak.

PROF. DR. SERPİL DEMİRCİ KAYIRAN, BAHÇENİN 200 DÖNÜMDEN OLUŞTUĞUNU SÖYLEYEREK, “YAKLAŞIK ON...

PROF. DR. SERPİL DEMİRCİ KAYIRAN, BAHÇENİN 200 DÖNÜMDEN OLUŞTUĞUNU SÖYLEYEREK, “YAKLAŞIK ON DÖNÜMLÜK BİR ALANI KAPSIYOR. İNSANLARIN KULLANDIĞI İLAÇLARIN TEMELİNDE BİTKİLER YATIYOR. BİZ BU BİTKİLERİN BURADA İNSANLAR TARAFINDAN GÖRÜLMESİNİ VE TANINMASINI İSTEDİK" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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