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Gizlendiği adreste yakalandı: 26 yıl 15 gün cezası bulunan hükümlü teslim edildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde saklanan ve 'işyerinden silahla yağma' suçundan 26 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan N.K.'yi yakalayıp cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gizlendiği adreste yakalandı: 26 yıl 15 gün cezası bulunan hükümlü teslim edildi

Operasyonun ayrıntıları:

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda önemli bir sonuca ulaştı. Ekiplerin yaptığı titiz ve planlı araştırmalar sonucunda, hakkında "birden fazla kişi ile birlikte işyerinden silahla yağma" suçundan 26 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın saklandığı adres tespit edildi.

Yakalanma ve teslim süreci:

Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, hükümlü N.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından N.K., yetkililere teslim edilerek adli mercilerin talimatıyla cezaevine gönderildi.

Olay, polis ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli çalışmasının bir sonucu olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, benzer aramalarda şehir genelinde etkin denetim ve takiplerin sürdürüldüğünü belirtti.

UŞAK’TA HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN YÜRÜTTÜĞÜ...

UŞAK’TA HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR SONUCU YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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