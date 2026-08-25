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Elektrik işlerinden besiciliğe: TKDK desteğiyle 200 başlık çiftlik kurdu

Elbistan'da elektrik ustası Mehmet Kaval, TKDK'nın yaklaşık 20 milyon lira hibe desteğiyle Elderek'te yaklaşık 200 büyükbaşlık besi çiftliği kurdu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Elektrik işlerinden besiciliğe: TKDK desteğiyle 200 başlık çiftlik kurdu

Elbistan'da elektrik ustasından besiciliğe dönüşüm

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde elektrikçilik yapan Mehmet Kaval, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla aldığı hibe desteğiyle hayvancılığa adım attı. Elderek Mahallesi’nde uygun arazi satın alarak kurduğu tesisi geçen yıl tamamlayan Kaval, projenin ikinci ayında hayvanları kuruluşa aldı ve bugün işletmede yetiştiriciliğe devam ediyor.

Destek süreci ve başvuru:

Kaval, TKDK desteklerini ilk kez ahırların elektrik işlerini yaparken öğrendiğini belirtiyor. "Daha önce bu işi yapmıyordum. Normalde esnafım elektrikçiyim. TKDK’nın yapmış olduğu besi ahırlarının elektrik işlerini yapıyordum. Daha sonra TKDK’nın Kahramanmaraş’taki genel koordinatörü Harun Bey, ’Mehmet, sen de yapabilirsin. Sen de yap, sen niye yapmıyorsun?’ diyerek bizi teşvik etti." ifadesini kullandı. Ardından arazi temini, ruhsat ve başvuru süreçlerini tamamlayan Kaval, yapılan değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazandı.

Çiftliğin faaliyetleri ve kapasite:

Tesisin yatırımları yaklaşık 20 milyon lira tutarında hibe ile desteklendi. Kaval, ahır ve depo yatırımlarının büyük bölümünü bu kaynakla karşıladıklarını söyledi: "Bize de yaklaşık 20 milyon lira gibi bir hibe desteği verdiler. Ahır ve depo yatırımlarımızı bu desteklerle tamamladık." İşletmede şu anda yaklaşık 200 civarında büyükbaş hayvan bulunuyor. Hayvanlar besiye alınarak yetiştiriliyor; besi tamamlandıktan sonra kesim için mezbahalara gönderiliyor ve buradan Türkiye’nin çeşitli bölgelerine dağıtılıyor.

Kaval, TKDK ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sunduğu desteklerin girişimciler için ulaşılabilir fırsatlar olduğunu vurguluyor: "TKDK’nın çok güzel destekleri var. KDV iadesiyle beraber yüzde 90’a varan hibe destekleri bulunuyor... Bu işi yapmak isteyenlerin aslında çok büyük bütçelere ihtiyacı yok." Bu sözler, bölgede benzer yatırımlar için teşvik edici bir örnek oluşturuyor.

KAHRAMANMARAŞ&#039;IN ELBİSTAN İLÇESİNDE AHIRLARIN ELEKTRİK İŞİNİ YAPAN BİR VATANDAŞ, TARIM VE KIRSAL...

KAHRAMANMARAŞ'IN ELBİSTAN İLÇESİNDE AHIRLARIN ELEKTRİK İŞİNİ YAPAN BİR VATANDAŞ, TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN (TKDK) VERİLEN YAKLAŞIK 20 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ İLE BESİ ÇİFTLİĞİ KURDU. ÇİFTLİKTE YAKLAŞIK 200 BÜYÜKBAŞ HAYVAN BULUNUYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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