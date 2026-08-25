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Arsuz'da çöplük alevleri itfaiyenin hızlı operasyonuyla büyümeden söndürüldü

Arsuz Arpaçiftlik Mahallesi'ndeki çöplükte çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arsuz'da çöplük alevleri itfaiyenin hızlı operasyonuyla büyümeden söndürüldü

Arsuz Arpaçiftlik Mahallesi'nde çöplük yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Arpaçiftlik Mahallesi sınırları içindeki çöplük alanında çıkan yangın için ekipler kısa sürede bölgeye sevk edildi.

müdahale ve söndürme:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını engelledi ve yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

soğutma çalışmaları:

Yangının ardından ekipler bölgede kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirerek, yeniden alevlenme riskinin azaltılmasını sağladı.

ARSUZ’DA ÇÖPLÜK ALANINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA...

ARSUZ’DA ÇÖPLÜK ALANINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINARAK BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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