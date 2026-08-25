Arsuz'da çöplük alevleri itfaiyenin hızlı operasyonuyla büyümeden söndürüldü

Arsuz Arpaçiftlik Mahallesi'nde çöplük yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesi Arpaçiftlik Mahallesi sınırları içindeki çöplük alanında çıkan yangın için ekipler kısa sürede bölgeye sevk edildi.
müdahale ve söndürme:
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını engelledi ve yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
soğutma çalışmaları:
Yangının ardından ekipler bölgede kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirerek, yeniden alevlenme riskinin azaltılmasını sağladı.
ARSUZ’DA ÇÖPLÜK ALANINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINARAK BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI.
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