Dolar 48,0982 +0,06%
Euro 56,1043 +0,00%
Bist 14.501,49 -0,09%
Altın Gram 7.273,61 +0,12%
EUR/USD 1,1662 -0,05%
Brent Petrol 91,27 -0,98%
--°

Bursa itfaiyesi temmuzda 1246 yangın ve 1337 kurtarma müdahalesiyle aktif kaldı

Bursa Büyükşehir itfaiyesi temmuzda 31 istasyonda, 906 personel ve 164 araçla toplam 2622 olaya müdahale etti; 965 eğitime 319 rapor ve 626 denetim yapıldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa itfaiyesi temmuzda 1246 yangın ve 1337 kurtarma müdahalesiyle aktif kaldı

Bursa itfaiye teşkilatı temmuz performans raporu

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, temmuz ayında da yoğun bir mesai yürüttü. Kurum, ekip, ekipman ve hizmet binalarını yeni araçlarla güçlendirmeye devam ederken, 31 istasyonda görev yapan 906 personel ve 164 araç ile vatandaşların güvenliği için 7/24 çalıştı.

Müdahale dağılımı:

Ekipler temmuz ayında toplam 2622 olaya müdahale etti. Bunların 1246'sı yangın, 1337'si kurtarma operasyonu olarak kayda geçti; ayrıca 38 diğer itfaiye hizmeti ve 1 dış görev bildirildi. Bu veriler, şehir genelinde yangın ve kurtarma taleplerinin her iki alanda da dengeli bir yoğunluk gösterdiğini ortaya koyuyor.

Eğitim, rapor ve denetimler:

Teşkilat aynı dönemde halk ve personel eğitimlerine de önem verdi; 965 kişiye eğitim verildi. Olaylarla ilgili 319 itfaiye raporu hazırlandı ve güvenlik standartlarını gözetmek adına 626 denetim gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, hem acil müdahalelerin etkinliğini artırmayı hem de önleyici tedbirleri güçlendirmeyi hedefliyor.

Bursa itfaiye birimleri, sahip oldukları insan kaynağı ve araç kapasitesiyle temmuz ayındaki yoğun çalışma temposunu sürdürdü; belediye tarafından yapılan yatırımların operasyonel kapasiteye yansıdığı vurgulanıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE TEŞKİLATI, TEMMUZ AYINDA 2 BİN 622 OLAYA MÜDAHALE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE TEŞKİLATI, TEMMUZ AYINDA 2 BİN 622 OLAYA MÜDAHALE ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gizlendiği adreste yakalandı: 26 yıl 15 gün cezası bulunan hükümlü teslim edildi
images

şehreküstü istasyonunda asansörde mahsur kalan iki genç itfaiye tarafından kurta...
images

Arsuz'da çöplük alevleri itfaiyenin hızlı operasyonuyla büyümeden söndürüldü
images

çatıdaki minik misafir itfaiye ekiplerince kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaman'ın yeraltındaki traverten bahçesi İncesu Mağarası hafta sonlarını dolduruyor

baş dönmesi ve mide bulantısı kadınlarda kalp krizinin sessiz işareti olabilir

Türk akademisyen Nebraska-Lincoln'de elektrikli otonom ekim robotu geliştirecek

Devlet çiftçisinin kârı büyüyor: TİGEM 2026'da 1,6 milyar lira hedefliyor

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi