Bursa itfaiyesi temmuzda 1246 yangın ve 1337 kurtarma müdahalesiyle aktif kaldı

Bursa itfaiye teşkilatı temmuz performans raporu

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, temmuz ayında da yoğun bir mesai yürüttü. Kurum, ekip, ekipman ve hizmet binalarını yeni araçlarla güçlendirmeye devam ederken, 31 istasyonda görev yapan 906 personel ve 164 araç ile vatandaşların güvenliği için 7/24 çalıştı.

Müdahale dağılımı:

Ekipler temmuz ayında toplam 2622 olaya müdahale etti. Bunların 1246'sı yangın, 1337'si kurtarma operasyonu olarak kayda geçti; ayrıca 38 diğer itfaiye hizmeti ve 1 dış görev bildirildi. Bu veriler, şehir genelinde yangın ve kurtarma taleplerinin her iki alanda da dengeli bir yoğunluk gösterdiğini ortaya koyuyor.

Eğitim, rapor ve denetimler:

Teşkilat aynı dönemde halk ve personel eğitimlerine de önem verdi; 965 kişiye eğitim verildi. Olaylarla ilgili 319 itfaiye raporu hazırlandı ve güvenlik standartlarını gözetmek adına 626 denetim gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, hem acil müdahalelerin etkinliğini artırmayı hem de önleyici tedbirleri güçlendirmeyi hedefliyor.

Bursa itfaiye birimleri, sahip oldukları insan kaynağı ve araç kapasitesiyle temmuz ayındaki yoğun çalışma temposunu sürdürdü; belediye tarafından yapılan yatırımların operasyonel kapasiteye yansıdığı vurgulanıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE TEŞKİLATI, TEMMUZ AYINDA 2 BİN 622 OLAYA MÜDAHALE ETTİ.