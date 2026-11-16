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Çatıdaki oyun bir anda tehlikeye dönüştü: Sultangazi'de üç çocuğun riski

Dün Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde 5 katlı ayakkabı imalathanesinin çatısına çıkan 2'si kız 3 çocuğun tehlikeli hareketleri vatandaşları endişelendirdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatıdaki oyun bir anda tehlikeye dönüştü: Sultangazi'de üç çocuğun riski

Çatıdaki tehlikeli oyun kayıt altına alındı

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 5 katlı ayakkabı imalathanesinin çatısına çıkan 2'si kız 3 çocuk, yüksekten tehlikeli hareketler yaptı. Çocukların davranışları çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

görüntülerde neler var:

Söz konusu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtta çocukların çatı üzerinde yürüdüğü, dengesiz adımlar attığı ve kenara yaklaşma gibi riskli davranışlarda bulunduğu görülüyor.

çevre tepkisi ve güvenlik endişesi:

Çatıdaki hareketler, olası düşme ve yaralanma riski taşıyor. 2'si kız 3 çocuk olması çevredeki insanların tepkisini artırırken, görüntüler çocuk güvenliği ve denetim ihtiyacını tekrar gündeme taşıdı.

Kayda yansıyan görüntüler, hem ailelere hem de yetkililere çocukların denetimi ve yüksek yerlerde alınması gereken önlemler konusunda uyarı niteliği taşıyor.

SULTANGAZİ İLÇESİNDE 5 KATLI OLAN AYAKKABI İMALATHANESİNİN ÇATISINA ÇIKAN 2&#039;Sİ KIZ 3 ÇOCUĞUN...

SULTANGAZİ İLÇESİNDE 5 KATLI OLAN AYAKKABI İMALATHANESİNİN ÇATISINA ÇIKAN 2'Sİ KIZ 3 ÇOCUĞUN TEHLİKELİ HAREKETLERİ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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