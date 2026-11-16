eyüpsultan kazası sonrası avukatlar mahkemeden yakalama kararının kaldırılmasını talep etti

Eylem Tok'un avukatları mahkemeye dilekçe sundu

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a, sonra ABD'ye götürdüğü belirtilen ve ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok hakkında, Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne savunma tarafından yeni bir dilekçe sunuldu.

Savunmanın talebi:

Tok'un avukatları dilekçede, müvekkilinin iade kararına karşı yaptığı istinaf başvurusundan feragat ederek duruşmadan önce Türkiye'ye döneceğini ve mahkeme huzurunda hazır bulunacağını beyan ettiğini belirtti. Dilekçede yer alan ifadeler arasında şu satır dikkat çekti: 'Müvekkil Türkiye’ye geldiğinde mahkemenizce yapılacak olan duruşmada hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmek gerekmiştir.'

Savunma, ayrıca Tok'un serbest bırakılması halinde nakdi teminat ve aynı kanun maddesinde öngörülen diğer tedbirlerin uygulanması ve adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verilmesini talep etti. Dilekçenin sonuç bölümünde, istinaf başvurusundan feragat edileceği ve duruşmada hazır bulunulacağı gerekçesiyle yakalama kararının kaldırılması istendi.

Aci ailesinin itirazı:

Aci ailesinin avukatı Orhan da mahkemeye karşı dilekçe sundu. Orhan, savunmanın beyanlarının henüz gerçekleşmiş somut işlemlere dayanmadığını, ileriye yönelik taahhütlerden ibaret olduğunu vurguladı ve bu nedenle taleplerin reddine karar verilmesini istedi.

Orhan'ın itirazında, sanığın istinaf başvurusundan feragat edeceğine ve Türkiye'ye döneceğine ilişkin beyanların henüz gerçekleşmemiş olduğu; bu tür geleceğe yönelik açıklamaların tek başına yakalama kararının kaldırılmasını haklı çıkaramayacağı savunuldu. Aci ailesinin avukatı, mevcut hukuki durum ve yargılamanın güvenliği nazara alındığında taleplerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Mahkeme, tarafların sunduğu dilekçeler doğrultusunda talep ve itirazları değerlendirecek. Duruşmada yapılacak açıklamalar ve mahkemenin vereceği karar sürecin yönünü belirleyecek.

Eylem Tok’un avukatlarından yeni dilekçe: "Yakalama kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmek gerekmiştir"