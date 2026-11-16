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Gümüşkonak'ta tır ile elektrikli araç çarpıştı, sürücü Eskişehir'e sevk edildi

Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Gümüşkonak Mahallesi'nde tır ile elektrikli aracın çarpışması sonucu sürücü R.Ö. yaralandı, hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gümüşkonak'ta tır ile elektrikli araç çarpıştı, sürücü Eskişehir'e sevk edildi

Kaza detayları:

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir tır ile elektrikli araç çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, elektrikli aracı kullanan R.Ö. karşı yönden gelen tırla çarpışmanın etkisiyle yaralandı. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan Dr. Levent Temel, yaralı sürücüye ilk tıbbi desteği sağladı. Ardından 112 Acil Sağlık ekipleri R.Ö.'yü ambulansa alarak tedavi edilmek üzere Eskişehir'e sevk etti.

Soruşturma ve değerlendirme:

Kaza ile ilgili resmi inceleme başlatıldı. Yetkililer çarpışmanın nedenini tespit etmek için olay yerinde ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda çalışma yürütüyor.

ESKİŞEHİR’İN GÜNYÜZÜ İLÇESİNDE TIR İLE ELEKTRİKLİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1...

ESKİŞEHİR’İN GÜNYÜZÜ İLÇESİNDE TIR İLE ELEKTRİKLİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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