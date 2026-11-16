Sarıkamış'ta viyadükte asılı kalan tır olası faciayı önledi

Kaza yerinde son durum:

Sarıkamış ilçesinde Erzurum'dan Kars istikametine gitmekte olan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karakurt viyadüğünün refüjlerine çarparak viyadük üzerinde asılı kaldı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta hasar meydana gelirken olay, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

Kaza nasıl oldu:

Görgü tanıklarının aktardığına göre tır, seyir halindeyken kontrolden çıkarak viyadüğün refüjlerine çarptı. Çarpmanın ardından araç, viyadükten aşağı düşmekten kurtularak refüjlerde tehlikeli bir şekilde asılı kaldı. Olayın oluş şekli ve sürücünün kontrol kaybına neyin yol açtığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tırın viyadükten düşmemesi, muhtemel daha büyük bir felaketin önüne geçti. Yetkililer, kaza nedenini belirlemek için olay yerinde ve aracın durumunda detaylı bir inceleme yürütüyor.

Sarıkamış'ta feci kaza: Tır viyadükte asılı kaldı, sürücü yaralandı