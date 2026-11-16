İncirliova’da yakalama: 5 bin 530 sentetik ecza ve üç tutuklama

operasyonun ayrıntıları:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından İncirliova ilçesinde, "Uyuşturucu Madde Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik gerçekleştirilen operasyonda üç şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan aramada 5 bin 530 adet sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 685 TL ele geçirildi.

şüpheliler ve adli işlem:

Olayla ilgili gözaltına alınan ve hakkında işlem yapılan O.A., O.H. ve Y.H. isimli şahıslar, Cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Savcılık soruşturmasının ardından zanlılar, Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK 188) suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İNCİRLİOVA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 TUTUKLAMA