Nilüfer'de çocuk hakları şenliği başladı: sözleri kamusal alanda yükseliyor

Nilüfer'de çocuk hakları şenliği başladı

Nilüfer'de 16-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Çocuk Hakları Şenliği, Sözümün Yaşı Tutuyor sloganıyla açıldı. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Oyun Hareketi Derneği ortaklığında gerçekleşen etkinlikler, çocukların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, yaratıcılıklarını ve iş birliği becerilerini geliştirebilecekleri alanlar oluşturmayı hedefliyor.

İlk günde atölyeler ve yaratıcı çalışmalar:

Şenliğin açılış günü Pancar Deposu'nda düzenlenen etkinliklerde oluşturucu drama, okuma ve görsel sanatlar atölyeleri gerçekleştirildi. Program kapsamında çocuklara yönelik ısınma ve oryantasyon etkinlikleri ile canlandırma, doğaçlama ve boyama çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaların odağında çocukların hayal güçlerini beslemek, beden farkındalıklarını artırmak ve birlikte üretme alışkanlıklarını güçlendirmek yer aldı.

Kamusal alanda söz üretme ve eğitim vurgusu:

Etkinliklerde eğitimin doğuştan gelen en temel çocuk hakkı olduğu sıkça vurgulandı. Sanat temelli uygulamalar, çocukların kamusal alanda kendi fikir ve duygularını ifade etmelerine olanak tanıyan araçlar sundu. Böylece çocuklar hem bireysel hem de ortaklaşa üretim süreçlerine katılarak kamusal yaşam içinde söz sahibi olmanın yollarını deneyimliyorlar.

Hafta boyunca Pancar Deposu, kütüphaneler ile kadın ve çocuk akademilerinde sürecek programda oyunlar, atölyeler, kodlama etkinlikleri, stantlar, konserler, spor alanları, erişilebilir oyunlar ve esnek oyun alanları gibi farklı etkinlik türleri yer alıyor. Bu çeşitlilik, farklı ilgi ve ihtiyaçlara yönelik katılım olanakları sağlıyor ve şenliğin kapsayıcı olmasını hedefliyor.

Organizatörler, şenliğin çocukların haklarına dair farkındalığı artırmanın yanı sıra onların kamusal alanlarda görünür olmalarını ve seslerini duyurmalarını destekleyen bir platform sunmayı amaçladığını belirtiyor. Etkinlikler, katılımcılara hem eğitsel hem de sosyal deneyimler kazandırmayı hedefleyen bir program akışıyla devam edecek.

NİLÜFER’DE 16-21 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ‘SÖZÜMÜN YAŞI TUTUYOR’ SLOGANIYLA BAŞLAYAN ‘ÇOCUK HAKLARI ŞENLİĞİ’, DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE ÇOCUKLARIN KENDİLERİNİ ÖZGÜRCE İFADE EDEBİLECEKLERİ ALANLAR YARATMAYI AMAÇLIYOR.