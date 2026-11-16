Din görevlilerinin talepleri masaya yatırıldı: Pasinler buluşması sendikal yapıyı güçlendirdi

toplantının gidişatı:

Erzurum’un Pasinler ilçesinde düzenlenen aylık mutat din görevlileri toplantısına Türk Diyanet Vakıf-Sen Erzurum Şube Başkanı Mahmut Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı, Pasinler İlçe Müftülüğü organizasyonunda gerçekleştirildi ve din görevlilerinin özlük hakları ile mesleki sorunlarının ele alındığı bir zemin sundu.

Şube yönetimi, toplantı boyunca din görevlilerinin yaşadığı sorunları dinledi ve çözüm arayışları için notlar aldı. Görüşmeler, hem bireysel taleplerin hem de kurumsal düzenlemelere ilişkin beklentilerin aktarıldığı bir platform işlevi gördü.

gündemin öncelikli maddeleri:

Toplantıda özlük hakları, liyakat, hakkaniyet ve fırsat eşitliği ön plana çıktı. Coşkun, özellikle MBSTS sınavları ile umre görevlendirmeleri konusunda adalet ve şeffaflık taleplerini dile getirdi. Buna göre bazı personelin birden fazla kez umre görevlendirmesine katılmış olmasına karşın, uzun yıllardır görev yapan ve emekliliği yaklaşan bazı din görevlilerinin bu imkândan yararlanamadığı vurgulandı.

Coşkun, görevlendirmelerde adaletin gözetilmesi gerektiğini belirterek konunun takipçisi olacaklarını ifade etti ve din görevlilerinin emeğinin karşılığının alınmasının önemine dikkat çekti.

pasinler'de sendikal katılım:

Toplantının ardından Pasinler İlçe Müftülüğüne bağlı İbrahim Hakkı Camii görevlisi İsmail Hakkı Korkmaz ilçe başkanlığında çok sayıda din görevlisi Türk Diyanet Vakıf-Sen’e toplu olarak üye oldu. Gerçekleşen toplu üyelik, sendikanın Pasinler’deki teşkilat yapısının güçlenmesine katkı sağladı.

Program kapsamında şube yönetimi ve din görevlileri düzenlenen yemek ikramında bir araya gelerek sendikal dayanışma, birlik ve beraberlik içinde istişarelerde bulundu. Toplantı sonunda Mahmut Coşkun, ilçe müftülüğüne, ilçe başkanlığı görevini üstlenen İsmail Hakkı Korkmaz’a, yemek organizasyonunda emeği geçenlere ve sendikaya katılan din görevlilerine teşekkür etti.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi; katılımcılar gündemdeki konuların takipçisi olunacağı yönünde mutabakata vardı.

ERZURUM’UN PASİNLER İLÇESİNDE DÜZENLENEN AYLIK MUTAT DİN GÖREVLİLERİ TOPLANTISINA KATILAN TÜRK DİYANET VAKIF-SEN ERZURUM ŞUBE BAŞKANI MAHMUT COŞKUN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, DİN GÖREVLİLERİNİN SORUNLARINI VE TALEPLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ. TOPLANTININ ARDINDAN ÇOK SAYIDA DİN GÖREVLİSİ SENDİKAYA TOPLU ÜYELİK GERÇEKLEŞTİRDİ.