Çavuşoğlu: hukukun eşitliği ve masumiyet karinesi önceliğimiz

Çavuşoğlu'nun açıklaması

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve belediye çalışanlarının gözaltına alınmasına yönelik tepkisini sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama ile duyurdu. Çavuşoğlu, "Halka hizmet etme anlayışıyla bugüne kadar kentimize emek veren Merkezefendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasını üzüntüyle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

hukuka vurgu:

Başkan Çavuşoğlu açıklamasında, sürecin hem kamu vicdanı hem de adalete olan güven açısından kaygı yarattığını belirtti. Çavuşoğlu, masumiyet karinesinin hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, kimsenin yargılanmaktan muaf olmadığını fakat hukukun herkese eşit, tarafsız ve adil uygulanmasının esas olduğunu ifade etti.

kamusal güven ve beklenti:

Çavuşoğlu, çağrıldıklarında ifade vermeye gitme olanağı olan kişilere karşı uygulanan yöntemlerin adalete olan güveni zedeleyebileceğini ve kamu vicdanını yaralayabileceğini kaydetti. Açıklamada adaletin bu ilkeler doğrultusunda tecelli etmesinin en büyük beklentileri olduğu bildirildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN VE BELEDİYE ÇALIŞANLARININ GÖZALTINA ALINMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI. ÇAVUŞOĞLU, SÜRECİ ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIĞINI BELİRTEREK, HUKUKUN HERKESE EŞİT, TARAFSIZ VE ADİL UYGULANMASI GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ.