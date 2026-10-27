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Doğuş ve Güzel Parti seçimde ortak stratejiyle temsil iddiası taşıyor

Abdal, Dom ve Romanların kurduğu Doğuş ve Güzel Parti, teşkilatlanma ve saha çalışmalarını koordine ederek seçimlerde ortak siyaset yürütecek.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Elif Demir

Doğuş ve Güzel Parti seçimde ortak stratejiyle temsil iddiası taşıyor

ortak kararın kapsamı:

Doğuş Partisi ile Güzel Parti, yaklaşan seçim sürecinde birlikte hareket etme kararı aldı. Taraflar, Abdallar, Domlar ve Romanların siyasi alanda daha görünür ve etkin olmasını hedefleyerek ortak bir irade ortaya koymayı amaçlıyor. Alınan karar, iki partinin yerel teşkilatlanma, kampanya organizasyonu ve iletişim stratejilerini eşgüdümlü yürütmesini öngörüyor.

uygulama ve saha çalışmaları:

Ortak yapı kapsamında saha çalışmaları, teşkilatlanma ve siyasi faaliyetlerin koordineli şekilde planlanması öncelikler arasında yer alıyor. Karar bildirisine göre ekipler, mahalle temelli çalışmalarda birlikte hareket ederek sorun tespitini ve çözüm önerilerini ortaklaştıracak. Bu yaklaşım, toplulukların taleplerinin seçim gündemine daha güçlü taşınmasını hedefliyor.

siyasi hedef ve çağrı:

"Mahallelerimizde işsizlik varsa, gençlerimiz eğitimde fırsat eşitliği bulamıyorsa, ailelerimiz barınma ve geçim sıkıntısı yaşıyorsa siyaset sorumluluk almak zorundadır. Abdal, Dom ve Roman vatandaşların sorunları, Türkiye’nin eşit yurttaşlık ve demokrasi meselesidir. Hiçbir vatandaş kimliği, kökeni, yaşam biçimi veya ekonomik durumu nedeniyle ikinci sınıf muamelesi görmemelidir. Bu ülkenin emeğinde, kültüründe ve toplumsal yaşamında varız. Ülkenin geleceğinin belirlendiği karar mekanizmalarında da yer almak istiyoruz. Eşitlikten, adaletten ve demokratik temsilden yana olan bütün vatandaşlarımızı görüşleriyle ve katılımlarıyla bu sürece katkı sunmaya çağırıyoruz. Hiç kimseyi kökeni nedeniyle dışlamadan, herkesin onuruyla yaşayabildiği ve sözünü özgürce söyleyabildiği bir Türkiye için birlikte çalışacağız"

Ortak bildiri aynı zamanda toplumun farklı kesimlerinden katılım çağrısı içeriyor; taraflar, taleplerin demokratik kanallarda karşılık bulması ve siyaset süreçlerine temsil olarak dahil edilmesi gerektiğini vurguluyor. İşbirliği, hem yerel hem de ulusal düzeyde temsil iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Doğuş Partisi ve Güzel Parti'nin bu kararı, seçim sürecinde topluluk temelli dayanışmayı öne çıkarma ve ortak politika üretme yönünde atılmış somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

DOĞUŞ PARTİ VE GÜZEL PARTİ ORTAK SEÇİM KARARI ALDI

DOĞUŞ PARTİ VE GÜZEL PARTİ ORTAK SEÇİM KARARI ALDI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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