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Çay ocağındaki arbede yüz kırığıyla bitti, iki kişi tutuklandı

Samsun İlkadım'da bir çay ocağında çıkan kavgada A.E.E. burnu ve göz çukuru kemiği kırılarak yaralandı; H.B. ve Y.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çay ocağındaki arbede yüz kırığıyla bitti, iki kişi tutuklandı

Çay ocağındaki arbede yüz kırığıyla bitti, iki kişi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Çiftlik Mahallesi'ndeki bir çay ocağında meydana gelen kavgada bir müşteri ağır şekilde yaralandı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

olayın gerçekleştiği yer ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre kavgaya, çay ocağında müşteri olarak bulunan A.E.E. (50) ile iş yerine geldikleri ve müşterilere rahatsızlık verdikleri öne sürülen H.B. (37) ve Y.E. (30) arasında çıktı. Olay, Çiftlik Mahallesi'ndeki çay ocağında yaşandı.

yaralanma ve olgunun sonuçları:

Kavgada A.E.E.'nin darp sonucu burnunda ve göz çukuru kemiğinde kırık oluştu. Yaralanmanın niteliği haber kaynaklarında böyle aktarılırken, olayla ilgili soruşturma polis ekiplerince sürdürüldü.

gözaltı ve adli süreç:

Olayın ardından yakalanan H.B. ve Y.E., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Gelişmeleri ve soruşturmanın seyrini kolluk kuvvetleri ile adli makamların açıklamaları belirleyecek; dosya kapsamındaki ifadeler ve deliller doğrultusunda ek işlemler yapılacak.

SAMSUN’DA BİR ÇAY OCAĞINDA ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİ YARALANIRKEN, GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ...

SAMSUN’DA BİR ÇAY OCAĞINDA ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİ YARALANIRKEN, GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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