Çaydurt'ta kameraya yansıyan kaza: hafif ticari araç otobüsün önüne savruldu

Çaydurt'ta trafik kazası

Bolu TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde dün meydana gelen kazada, seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıktı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı kayıt altına alındı:

Kaza anı, aynı istikamette seyreden başka bir aracın ön kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sol şeritte ilerleyen yolcu otobüsünün yanından geçen hafif ticari aracın aniden kontrolden çıkarak otobüsün önüne savrulduğu anlar net şekilde görülüyor.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; ekiplerin delil toplama ve olay yeri çalışmaları sürüyor.

BOLU’DA DÜN TEM OTOYOLU ÇAYDURT MEVKİİNDE KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI BAŞKA BİR ARACIN ARAÇ İÇİ KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.