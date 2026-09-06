Fırtına Fırat Köprüsü yakınında söğüt ağacını devirdi, iki araç zarar gördü

Olayın detayları:

Elazığ'ın Keban ilçesinde, Fırat Köprüsü yanında bulunan bir işletmenin bahçesinde meydana gelen olayda, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle bahçedeki söğüt ağacı devrildi. Ağaç park halindeki iki aracın üzerine düştü ve araçlarda hasar oluştu.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede çalışma başlattı ve devrilen ağacı araçlardan kaldırma işlemi yapıldı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi; araçlarda maddi hasar meydana geldi.

ELAZIĞ’IN KEBAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA SONUCUNDA SÖĞÜT AĞACI, ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ. ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELİRKEN, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.