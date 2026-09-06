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Kayseri'de ümitler taekwondo seçmelerinde dereceye girenler belirlendi

Kayseri'de 4-5 Eylül'de Hacılar Spor Salonu'nda düzenlenen Ümitler Şahin Mutlu Taekwondo il seçmelerine 20'ye yakın kulüp ve 100'ün üzerinde sporcu katıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'de ümitler taekwondo seçmelerinde dereceye girenler belirlendi

Kayseri'de ümitler şampiyonası sona erdi

Taekwondo İl Temsilciliği’nin 2026 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı Ümitler Şahin Mutlu Taekwondo İl Seçmeleri, 4-5 Eylül tarihlerinde Hacılar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Müsabakalar ve katılım:

Organizasyona yaklaşık 20 kulüpten ve 100'ün üzerinde sporcu katıldı. Karşılaşmalar, farklı sıkletlerde çekişmeli mücadelelere sahne oldu ve genç sporcuların performansları dikkat çekti.

Dereceye girenler ve bölge şampiyonası hakkı:

Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek yaptığı açıklamada 'Şampiyonaya katılan kulüplerimize teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımı kutluyorum. Bu şampiyonada dereceye giren sporcularımız, önümüzdeki günlerde Sivas ilinde düzenlenecek olan doğu grupları Taekwondo Bölge Şampiyonası’na katılmaya hak kazandılar' dedi.

Dereceye giren sporcular:

Fikret Eğe Doğan (Erkekler 54 kg), Dorukhan Ege Samur (Erkekler 58 kg), Emre İpek (Erkekler 63 kg), Abdulsamet Beyaz (Erkekler 68 kg), Ahmet Coşkun (Erkekler 74 kg), Enes Çiftçi (Erkekler 80 kg), Yusuf Topaktaş (Erkekler 87 kg), Makbule Şahin (Bayanlar 46 kg), Fatma Tekel (Bayanlar 49 kg), Sümeyye Sungur (Bayanlar 53 kg), Esmanur Yılmaz (Bayanlar 57 kg), Zehra Kaygısız (Bayanlar 62 kg), Ceren Köker (Bayanlar +73 kg)

KAYSERİ’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÜMİTLER ŞAHİN MUTLU TAEKWONDO İL SEÇMELERİ YAPILDI.

KAYSERİ’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÜMİTLER ŞAHİN MUTLU TAEKWONDO İL SEÇMELERİ YAPILDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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