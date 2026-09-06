Yeniden canlanan 6 eylül ruhu yenişehir'in kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Yenişehir'de 6 Eylül ruhu 104 yıl sonra yeniden canlandı

Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü ilçede düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Gün, Heykel Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından protokol ve vatandaşlar Osmanlı Mehteri eşliğinde Tarihi Yenişehir Belediye Meydanı'na yürüdü.

Mizansenle canlandırılan kurtuluş sahnesi:

Tarihi Belediye Meydanı'ndaki programda, Yenişehir’in 27 Ekim 1920'de başlayan işgali ile 6 Eylül 1922'de kavuştuğu hürriyet mizansen aracılığıyla sahnelendi. Temsilde, ilçenin 446 gün süren işgalinin izleri ve halkın çektiği zorluklar ile ay-yıldızlı bayrağın yeniden göndere çekilmesi canlandırıldı.

Mizansende Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, dönemin şehr-ül emini rolünü üstlenerek Tarihi Belediye Binası'nın balkonundan, 1920'lerin diline uygun hazırlanan konuşmayla halka seslendi. Konuşmasında kurtuluş mücadelesinin fedakârlıklarını, Kuvâ-yı Millîye’nin çabalarını ve şehrin yaşadığı tahribatı anlattı; o günlerin gururunu bugüne taşımanın önemine vurgu yaptı.

Geleceğe vurgu ve toplumsal mesajlar:

Başkan Özel, kurtuluşun mirasının nesillere aktarılmasının gerekliliğine dikkat çekti ve bugünkü mücadelenin üretim, kalkınma ve istihdamla sürdürüleceğini belirtti. Konuşmasında çiftçi, esnaf, işçi ve sanayicinin çalışmalarına atıf yaparak, "Yenişehir durmayacak, üretecektir" mesajını verdi ve yerel ekonomiyi güçlendirecek yatırım ve tesislerin önemini vurguladı.

Program boyunca Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanları saygıyla anıldı. Başkan Özel, şehitlere ve gazilere rahmet ve minnet duygularını ileterek kurtuluş bayramının anlamını bir kez daha hatırlattı.

Günün önemli anlarından biri olarak ilçedeki tüm camilerden eş zamanlı olarak okunan selalar, Yenişehir semalarında yankılandı. Programa katılanlar daha sonra Selimiye ve Kıblepınar şehitliklerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Tarihi Belediye Meydanı'ndaki etkinlik, Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehteri konseriyle son buldu; mehter marşlarına vatandaşların katılımı ile kutlama coşkusu pekişti. Etkinlik, hem geçmişin anısını yaşatmayı hem de geleceğe dair birlik ve üretim çağrısını öne çıkarmayı amaçladı.

YENİŞEHİR’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE KUTLANDI. YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL DÖNEMİN "ŞEHR-ÜL EMİN"İ OLARAK TARİHİ BELEDİYE BİNASI’NIN BALKONUNDAN 1920’LERİN DİLİNE UYGUN HAZIRLANAN KONUŞMAYLA HALKA SESLENDİ.