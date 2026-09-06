Güngören'de hakimiyet kaybı sonrası kaldırıma çıkan araç iki yayayı çarptı

Güngören'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kaldırıma çıkarak iki yayaya çarptığı bildirildi; bir yaralı hastaneye sevk edildi, diğeri olay yerinde tedavi ediliyor.