Güngören'de hakimiyet kaybı sonrası kaldırıma çıkan araç iki yayayı çarptı

güngören'de kaza meydana geldi:
Güngören'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobil kaldırıma çıktı ve yoldan geçen yayalara çarptı.
yaralıların durumu:
Kazada 2 yaya yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı, diğerinin tedavisi ise olay yerinde sürüyor.
müdahale ve güvenlik:
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara müdahale edip gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Polis ekipleri kaza noktasında inceleme yaptı.
GÜNGÖREN’DE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİYLE KALDIRIMA ÇIKARAK 2 YAYAYA ÇARPTI
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