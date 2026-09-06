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Yol kenarındaki yangında Tekirdağ’da itfaiye ve çiftçi iş birliğiyle alevler kontrol altına alındı

Tekirdağ Muratlı Arzulu Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiyenin tazyikli su müdahalesi ve çiftçinin traktör tankeriyle desteğiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yol kenarındaki yangında Tekirdağ’da itfaiye ve çiftçi iş birliğiyle alevler kontrol altına alındı

Yol kenarındaki yangında Tekirdağ’da itfaiye ve çiftçi iş birliğiyle alevler kontrol altına alındı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Arzulu Mahallesi'nde bir yapıda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile mahalle sakinlerinin ortak müdahalesiyle söndürüldü. Olay, yol kenarındaki binadan yükselen alevlerin çevredekiler tarafından fark edilmesiyle bildirildi.

olay yeri ve ilk müdahale:

İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere tazyikli suyla müdahale etti. Çevre sakinleri, yangının çevreye ve özellikle ağaçlık alanlara sıçramasını önlemek için anında seferber oldu. Mahalledeki bir çiftçi, traktörün arkasına bağlanan su tankeri üzerine çıkarak tazyikli suyla söndürme çalışmalarına aktif destek verdi; bu dayanışma müdahaleyi güçlendirdi.

yangının kontrol altına alınması ve soruşturma:

İtfaiye ile vatandaşların koordineli çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı ve yetkililer araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için kent ve köy çevrelerinde alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekti. Olayın büyümeden söndürülmesinde hem resmi ekiplerin hem de vatandaşların hızlı hareketinin belirleyici olduğu vurgulandı.

TEKİRDAĞ’IN MURATLI İLÇESİNDE ARZULU MAHALLESİ’NDE YER ALAN BİR YAPIDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR...

TEKİRDAĞ’IN MURATLI İLÇESİNDE ARZULU MAHALLESİ’NDE YER ALAN BİR YAPIDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ VE ÇİFTÇİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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