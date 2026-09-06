Kutluhallar'da otluk yangını ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı

yangının çıkışı ve ilk müdahale:

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhallar köyü Ak Dere mevkiinde öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye derhal müdahale edildi.

Bölgeye Hisarcık ve Emet Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden su tankerleri ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliği'nden 3 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangın bölgesine ulaşarak çalışmalarına başladı.

müdahale süreci ve soğutma:

Ekiplerin yoğun ve koordineli müdahalesi sayesinde yangının çevredeki ormanlık alana sıçraması önlendi. Alevler büyümeden kontrol altına alındı ve söndürme işlemi tamamlandıktan sonra soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, bölgede hâlen soğutma ve kontrol çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. İlk tespitlere göre yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, yetkililerin hasar tespiti ve neden araştırmasını sürdürdüğü aktarıldı.

KÜTAHYA'NIN HİSARCIK İLÇESİNE BAĞLI KUTLUHALLAR KÖYÜNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİ SAYESİNDE ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA YAKLAŞIK 1 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ.