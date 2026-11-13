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Ara tatilde dinlenme ve kitap vurgusu: müdür Çakır'dan öğrencilere mesaj

Sivrihisar Hasan Karacalar İlkokulu Müdürü İzzet Çakır, ara tatilde öğrencilerin dinlenip aileleriyle vakit geçirmelerini, bol kitap okumalarını istedi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Ara tatilde dinlenme ve kitap vurgusu: müdür Çakır'dan öğrencilere mesaj

Ara tatil mesajı

Sivrihisar Hasan Karacalar İlkokulu Müdürü İzzet Çakır, eğitim-öğretim döneminin ilk ara tatiline girilmesi dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrencilere iyi dileklerini iletti. Çakır, yoğun geçen ders döneminin ardından öğrencilerin dinlenmeye hak ettiğini belirtti.

Tatilin önemi ve öneriler:

Müdür Çakır, ara tatilin çocukların hem fiziksel hem zihinsel olarak yenilenmesi için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Aileleriyle geçirilen kaliteli zamanın, düzenli uyku ve kitap okumanın öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Beklenti ve iyi dilekler:

Çakır, öğrencilerin tatili verimli ve sağlıklı geçirmelerini temenni ederek, tatilin ardından okullara zinde dönmelerini umduğunu söyledi. Tüm öğrencilere ve velilere iyi tatiller dileyen okul müdürü, dinlenme ve okuma alışkanlığının altını bir kez daha çizdi.

ESKİŞEHİR&#039;İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDEKİ HASAN KARACALAR İLKOKULU MÜDÜRÜ İZZET ÇAKIR, ARA TATİLİN...

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDEKİ HASAN KARACALAR İLKOKULU MÜDÜRÜ İZZET ÇAKIR, ARA TATİLİN BAŞLAMASR DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA ÖĞRENCİLERE İYİ TATİLLER DİLEDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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