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İlkokullarda uygulamalı deprem ve yangın tatbikleri: Eskişehir'de bilinç yükseliyor

ESOGÜ öncülüğünde Eskişehir Reşat Benli İlkokulu'nda düzenlenen eğitimde öğrencilere deprem ve yangın sırasında doğru davranış ve tahliye uygulandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

İlkokullarda uygulamalı deprem ve yangın tatbikleri: Eskişehir'de bilinç yükseliyor

Uygulamalı afet bilinci eğitimi sahada gerçekleştirildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ilkokul düzeyinde başlattığı uygulamalı deprem ve yangın eğitimleriyle okullarda afet farkındalığını artırmaya devam ediyor. 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık günü kapsamında Eskişehir Reşat Benli İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve öğretmenlere afet anında uygulanacak davranış biçimleri sahada gösterildi.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Etkinlikte kurulan stantlar ve yapılan tatbikatlarla öğrencilere temel afet bilinci, deprem ve yangın anında doğru davranışlar ile tahliye süreçleri uygulamalı olarak aktarıldı. Bilgilendirme ve gösteriler, arama kurtarma teknikleri ve sınavlı tatbikatlarla desteklendi; öğrenciler stantlarda arama kurtarma faaliyetleri hakkında da pratik bilgi edindi. Eğitimi verenler arasında ESOGÜ Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi yetkilileri, ESOGÜ Arama Kurtarma Ekibi - ESOGÜAK ve Sivil Savunma Uzmanı Serap Bozdemir ile Eskişehir AFAD görevleri yer aldı.

Organizasyon ve hedefler:

Etkinlik, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisinin öncülüğünde ve ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilim İletişimi Ofisi, ESOGÜ Afet ve Acil Durum Farkındalık Kulübü, Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEBAKUB) iş birliğiyle düzenlendi. Programın amacı, öğrencilerin muhtemel afet durumlarında doğru davranış biçimlerini öğrenmelerini sağlamak ve edinilen bilgilerin ailelere ve çevreye taşınarak toplumsal farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmaktı. Prof. Dr. Ersin Karademir ve diğer eğitimcilerin katılımıyla yapılan oturumlar, afetlere karşı daha bilinçli ve dirençli bir toplum oluşturma hedefini öne çıkardı. Benzer etkinliklerin yaygınlaştırılarak sürdürülmesi planlanıyor.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) &quot;DİRENÇLİ TOPLUM İÇİN ERKEN YAŞTA AFET BİLİNCİ&quot; SLOGANI...

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) "DİRENÇLİ TOPLUM İÇİN ERKEN YAŞTA AFET BİLİNCİ" SLOGANI İLE BAŞLATTIĞI İLKOKULLARDA UYGULAMALI DEPREM VE YANGIN EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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