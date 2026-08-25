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Cedidiye Meydanı, dükkanlarıyla kent merkezini canlandıracak

Cedidiye Kent Meydanı Projesi'nin 2. etabında üç bloklu çarşıda 51 dükkanın kaba inşaatı tamamlandı; çevre düzenleme ve kaldırım çalışmaları başladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cedidiye Meydanı, dükkanlarıyla kent merkezini canlandıracak

cedidiye kent meydanı projesinde 2. etap sona yaklaşıyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün "Düzce İçin 100 Proje" çalışmaları kapsamında yürütülen Cedidiye Kent Meydanı Projesinin 2. etabında önemli bir dönemeç geride bırakılıyor. Proje, cami-meydan-çarşı konseptiyle kentin tarihi dokusunu koruyarak modern kamusal alan sunmayı hedefliyor.

çarşıda son rötuşlar:

Üç bloktan oluşan çarşıda 51 dükkanın kaba inşaatı tamamlandı; dükkan içlerinde ince işçilik ve tadilat çalışmaları devam ediyor. Yerel işletmeler için tasarlanan mekanların iç düzenlemeleri, kullanım fonksiyonları ve esnafın talepleri doğrultusunda şekilleniyor.

cami, meydan ve çarşı arasında mimari uyum:

Projede, Cedidiye Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlamak öncelikli tutuldu. Bu amaçla cephe düzenlemeleri ve malzeme seçimleri cami ile meydan-çarşı arasındaki görsel sürekliliği koruyacak şekilde planlandı. Ayrıca çevre düzenleme ve kaldırım çalışmalarına başlanarak alanın kamusal kullanıma hazırlanması hızlandırıldı.

kente sosyal ve kültürel katkı:

Proje tamamlandığında Cedidiye Meydanı, kentin tarihi ve kültürel kimliğini modern şehir hayatıyla buluşturarak yeni bir cazibe merkezi oluşturmayı hedefliyor. Meydanın, hem yerel ekonomiye hem de günlük kent yaşamına canlılık katması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla alanda açılacak çarşı dükkanları ve düzenlenen kamusal alanlar, hem Düzcelilerin hem de ziyaretçilerin kullanımına sunularak bölgenin çekim gücünü artıracak.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI FARUK ÖZLÜ’NÜN DÜZCE İÇİN 100 PROJE’Sİ ARASINDA YER ALAN CEDİDİYE KENT...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI FARUK ÖZLÜ’NÜN DÜZCE İÇİN 100 PROJE’Sİ ARASINDA YER ALAN CEDİDİYE KENT MEYDANI PROJESİ’NİN 2. ETABINDA İNŞA EDİLEN ÇARŞI DÜKKANLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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