Rüyayla başladı, bebekten yetişkine yarım asırlık iyilik örüyor

Aysel Kiper'in yarım asırlık örgü hikayesi

Kırıkkale'de yaşayan 88 yaşındaki Aysel Kiper, bir rüyanın ardından yaklaşık 58 yıldır ihtiyaç sahibi çocuklar ve aileler için karşılıksız örgü örüyor. Beş çocuk ve 11 torun sahibi olan Kiper, sabahları erken saatlerde kalkıp gününün büyük bölümünü örgüye ayırıyor.

rüya ve örgüye başlama:

Kiper, kararının nasıl alındığını şöyle anlatıyor: "Hemen hemen 30 yaşımdan beri örgü örüyorum. Bir gece rüyamda, ‘Hep kendi çocuklarına örüyorsun, bizim çocuklarımıza örmüyorsun’ denildiğini gördüm. O tarihten sonra kendi çocuklarıma örerken birer ikişer de ihtiyaç sahibi çocuklar için örmeye başladım".

30 yaşından itibaren kazak, yelek, hırka, patik ve çeşitli kıyafetler örmeye devam eden Kiper, yaptığı örgüleri Ankara'daki lösemili çocuklara, Kızılay'a, yardım kuruluşlarına, deprem bölgesine ve Kayseri Belediyesine gönderdiğini söylüyor. Kiper, "Para karşılığında hiçbir şey yapmadım, bundan sonra da asla yapmam. Eltimin sayesinde Ankara’daki lösemili çocuklara, Kızılay’a, yardım kuruluşlarına ve deprem bölgesine birçok örgü gönderdik. Yaptıklarımı Kayseri Belediyesine de gönderdim. Kaç tane ördüğümü sayamam" diyor.

Günlük rutininde sabah saat 04.00'te uyanıp Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve vaktinin büyük bölümünü örgüye ayırdığını belirten Kiper, örgü örmenin kendisine büyük zevk verdiğini, çocukların mutluluğunun kendisini de mutlu ettiğini ifade ediyor. Şimdi biraz da büyükler için örmek istediğini ekliyor.

aile desteği ve toplumsal takdir:

Aysel Kiper'in eşi Müfit Kiper 92 yaşında ve çift 72 yıldır evli. Müfit Kiper, evliliklerinin temelinde sevgi ve saygının bulunduğunu vurgulayarak, "Biz büyüklerimizden saygı gördük. Bunu devam ettirmek zorundayız. Çocuklarımız da aynı çizgide ilerliyor. Beş çocuğum vardı, birini küçük yaşta kaybettim. Çocuklarımızın hiçbiri bize ‘öf’ bile demedi. Biz de onlara hiçbir zaman kötü söz söylemedik. Hanımımla 72 yıldır evliyiz. Ailemizde karşılıklı sevgi, saygı ve hürmet vardır. Saygımızı hiçbir zaman yitirmedik" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal çifti evlerinde ziyaret ederek yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti ve "Çok değerlisiniz çok kıymetlisiniz. İyi ki sizi gibi güzel insanlar var" ifadelerini kullandı. Belediye başkanının ziyareti, aile ve komşular tarafından takdirle karşılandı.

AYSEL KİPER'İN 92 YAŞINDAKİ EŞİ MÜFİT KİPER DE 72 YILLIK EVLİLİKLERİNİN TEMELİNDE SEVGİ VE SAYGININ BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ.