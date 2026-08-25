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Çankırı ormanlarında fotokapana takılan ayı yiyecek arayışındaydı

Çankırı'da yerleştirilen fotokapanlar, ormanda yiyecek arayan bir ayının hareketlerini görüntüledi; kayıtlarda ayının doğal davranışları yer aldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:43

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Çankırı ormanlarında fotokapana takılan ayı yiyecek arayışındaydı

Çankırı ormanlarında fotokapana takılan ayı yiyecek arayışındaydı

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, ormanda yiyecek arayan bir ayı'nın görüntülerini kaydetti. Kayıtlarda ayının doğal ortamda gezinirken yiyecek arama anları net biçimde görülüyor.

görüntülerin içeriği:

Videoda ayının yoğun bitki örtüsü arasında hareket ettiği, zemin ve ağaç diplerinde yiyecek aradığı anlar yer alıyor. Kayıtlar, hayvanın insan müdahalesi olmadan serbestçe dolaştığını ve günlük davranışlarını sürdürdüğünü gösteriyor.

yaban hayatı izleme çalışmaları:

Doğaya konuşlandırılan fotokapanlar bölgedeki yaban hayatını izlemeye yönelik çalışmaların bir parçası olarak kullanıldı. Bu tür kayıtlar, Çankırı çevresindeki tür dağılımını ve hayvanların habitat kullanımını belgelemeye yardımcı oluyor.

ÇANKIRI’DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPANLARLA ORMANDA YİYECEK ARAYAN AYIYI...

ÇANKIRI’DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPANLARLA ORMANDA YİYECEK ARAYAN AYIYI GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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