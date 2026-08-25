Antalya’da COP31 hazırlığı: kent içi yönlendirmeler uluslararası standartlara taşınıyor

hazırlığın kapsamı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesinde kent genelindeki ulaşım ve yönlendirme düzenlemelerini yoğunlaştırdı. Belediye sorumluluğunda bulunan ana arterler ile bağlantı yollarında yapılacak düzenlemelerle, hem yerli hem de yabancı katılımcıların kent içi hareketliliğinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

saha çalışmaları ve kurumsal sorumluluk:

Çalışmalar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Ekipler belirlenen noktalarda saha tespitleri yapıp, uluslararası standartlara uygun bilgi yön levhalarının montajını gerçekleştiriyor. Belediye yetkilileri, uygulamanın kent içindeki yönlendirmeleri daha güvenli ve anlaşılır kılacağını belirtiyor.

yön levhalarının dağılımı ve amaçları:

Kent genelinde ana arterler ve önemli bağlantı güzergâhlarında toplam 67 adet bilgi yön levhası monte ediliyor. Yeni levhaların yerleştirilmesiyle COP31 süresince Antalya’ya gelecek ziyaretçilerin oteller, konferans alanları, ulaşım merkezleri ve turistik noktalara daha hızlı ve hatasız ulaşmasının sağlanması amaçlanıyor.

Belediye yetkilileri, çalışmanın kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini vurguluyor ve levhaların uluslararası ziyaretçilere uygun, anlaşılır dil ve sembollerle dizayn edildiğini ifade ediyor. Bu düzenleme, büyük organizasyon sürecinde kent içi akışın düzenlenmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Uygulama; yönlendirme, güvenlik ve trafik yönetiminin koordinasyonunu güçlendirirken, Antalya’nın ev sahibi kent olarak altyapısını uluslararası etkinlik standartlarına uyarlama çabasının somut bir parçası olarak öne çıkıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI COP31 ÖNCESİNDE KENT GENELİNDEKİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLULUĞUNDAKİ ANA ARTERLER VE BAĞLANTI YOLLARINDA BİLGİ YÖN LEVHALARININ MONTAJI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.