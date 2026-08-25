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Namaza şortla gelen çocuğa imamın cübbesi: küçük adımla büyük davet

Adana Feke'de imam Emrullah Ardo, kısa şortla gelen çocuğun geri dönmemesi için kendi cübbesini giydirip namaz kıldırdı; anlar kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:50

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Namaza şortla gelen çocuğa imamın cübbesi: küçük adımla büyük davet

İmamın sıcak yaklaşımı camide tebessüm bıraktı

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Keklikçi Mahallesi'ndeki Güneşli Camii'nde görev yapan imam hatip Emrullah Ardo, namaza kısa şortla gelen bir çocuğu camiden göndermek yerine kendi cübbesini giydirerek ibadet ortamına dahil etti. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuğu geri göndermek yerine cübbeyi giydirdi:

Görüntülerde Ardo'nun çocuğa nazikçe yaklaştığı, cübbesini çıkartıp çocuğa giydirdiği ve çocuğun cemaatle saf tutup namaz kıldığı görülüyor. Ardo bu davranışıyla çocuğun kalbini kırmamak ve camiye alışmasını sağlamak istediğini belirtti. Hem cemaat hem de çevredeki kişiler bu yaklaşımı memnuniyetle karşıladı.

Çocuklara yönelik projeler ve amaç:

Emrullah Ardo, çocukların vakit namazlarına alışması için "Cami Market, Oyuncak Market" gibi çalışmaları olduğunu söyledi. Ardo, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Niyetimiz camilerimize çocuklarımızı çekmekti. Bu vesileyle vakit namazlarına alıştırdığımız çocuklarımızdan bir tanesi camimize geldi. Kısa şortla gelince ben de onda tatlı bir iz bırakmak, yüzünde tebessüm oluşturmak için kendi cübbemi verdim. Bunu gören cemaatimiz benden daha çok sevindi, çocuğumuzu benden daha çok sahiplendi. En hoş kıldığımız namazlardan biriydi".

Bu örnek, cami ortamlarının daha kapsayıcı ve teşvik edici hale getirilmesi yönündeki çabaların somut bir görünümü olarak değerlendirildi. İmamın yaklaşımı, ibadete katılımı artırma hedefiyle yürütülen çalışmaların niyetini ve yöntemini gözler önüne serdi.

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE CAMİYE ŞORTLA GELEN BİR ÇOCUK, İMAM HATİP EMRULLAH ARDO’NUN CÜBBELİ...

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE CAMİYE ŞORTLA GELEN BİR ÇOCUK, İMAM HATİP EMRULLAH ARDO’NUN CÜBBELİ JESTİYLE NAMAZINI KILDI. ARDO, ÇOCUĞU CAMİDEN GÖNDERMEK YERİNE KALBİNİN KIRILMAMASI İÇİN KENDİ CÜBBESİNİ GİYDİRİRKEN, O ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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