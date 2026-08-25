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Şerefiye'de kültür, dostluk ve yeni dönem hazırlığı

Kayseri Kafkas Derneği Mahalli Grubu, kurs sonrası Şerefiye'de piknikte bir araya gelerek kültür, dostluk ve dayanışmayı Zamantı Irmağı kenarında kutladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Şerefiye'de kültür, dostluk ve yeni dönem hazırlığı

Kayseri Kafkas Derneği mahalli grubu buluştu:

Kayseri Kafkas Derneği Mahalli Grubu, kursun tamamlanmasının ardından Pınarbaşı ilçesi Şerefiye köyünde bir piknik organizasyonu düzenledi. Etkinlikte kursiyerler, dernek üyeleri ve davetliler bir araya gelerek hem kültürel paylaşımda bulundu hem de Zamantı Irmağı’nın doğduğu bölgenin doğal güzelliklerinin tadını çıkardı.

amaç ve çalışma biçimi:

Grubun hocası Tarık Candan, mahalli ekibin öncelikli hedefinin dans deneyimi olmayan katılımcılara özgüven kazandırmak ve geleneksel kültürü yaşatmak olduğunu söyledi. Candan, "Mahalli ekip, derneğimiz bünyesinde hiç dans deneyimi olmayan soydaşlarımızın, arkadaşlarımızın ve akranlarımızın düğünlere gittiklerinde kendilerine özgüven sağlamaları amacıyla kuruldu" ifadelerini kullandı. Mevcudun 100-105 kişiye ulaştığı bilgisini veren Candan, katılımcılara Çerkesçe oyunları, örf ve adetleri aktardıklarını belirtti.

katılım, çeşitlilik ve yeni dönem beklentileri:

Candan, grubun herkese açık olduğunu vurgulayarak "İlla Çerkes olacak diye bir kaide yok. Derneğimizde Türk, Avşar arkadaşlarımız da var. Gelip oynuyorlar. Kültürümüzü öğreniyorlar" dedi. Yeni dönem için 30-35 kişinin hazırda beklediğini aktaran Candan, görüşmelerin yapıldığını ve dernek yönetiminin onayını beklediklerini sözlerine ekledi. Etkinlik, hem eğitim dönemi kapanışını hem de önümüzdeki dönem için bir motivasyon toplantısını andırdı; katılımcılar hem geleneksel kültürü pekiştirdi hem de sosyal dayanışmayı güçlendirdi.

KAYSERİ KAFKAS DERNEĞİ MAHALLİ GRUBU, KURSUN TAMAMLANMASININ ARDINDAN PINARBAŞI İLÇESİNE BAĞLI...

KAYSERİ KAFKAS DERNEĞİ MAHALLİ GRUBU, KURSUN TAMAMLANMASININ ARDINDAN PINARBAŞI İLÇESİNE BAĞLI ŞEREFİYE KÖYÜNDE PİKNİK ORGANİZASYONU DÜZENLEDİ. KURSİYERLERİN BİR ARAYA GELDİĞİ ETKİNLİKTE KÜLTÜR, DOSTLUK VE DAYANIŞMA ÖN PLANA ÇIKARKEN, KATILIMCILAR ZAMANTI IRMAĞI'NIN DOĞDUĞU ŞEREFİYE'NİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİN DE TADINI ÇIKARDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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